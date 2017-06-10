Suriyeli yetimler iftarda buluştu

ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar İlçe Belediyesi, en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Suriyeli yetimler için iftar programı düzenledi.

Ceylanpınar Tel Hammud Konaklama Merkezi'nde kalan Suriyeli 250 yetim çocuk, Ceylan İlkokulu bahçesinde kurulan iftar sofrasında bir araya geldi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, burada sığınmacı çocuklarla yakından ilgilenirken, minik konuklarına çeşitli hediyeler verdi.

"Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Atilla, "Yetimler ve öksüzler bizlere Allah'ın emanetidir. O emanetlere sahip çıkmamız gerekiyor. Ben 5 yaşındayken, babam vefat etti. Ama bugün çok şükür Ceylanpınar Belediyesi'ni yönetiyorum. Demek ki yetim ve öksüz olmak bir eksiklik değildir. Bu Allah'ın bir emridir ve hepimiz bu emre itaat edeceğiz." diye konuştu.