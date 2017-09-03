Suriyeli yetimlere bayram etkinliği

HATAY (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfınca Suriyeli yetimler için bayram şenliği düzenlendi.

Suriye’nin İdlib kentine bağlı Cebel-i Zaviye ve Atma kasabasındaki Rahmet Yetim Köyü'nde 500 yetimin katılımıyla düzenlenen bayram etkinliğinde çocukların yüzleri güldü.



İHH insani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Cengizhan Özdemir, Kurban Bayramı'nda da Suriyeli yetimleri unutmadıklarını belirtti.

Kurban Bayramı'nda Suriye genelinde 7 bin 490 hisse kurban kestiklerini ifade eden Özdemir, etlerin daha çok yetim ailelerine dağıtıldığını kaydetti.

Yetim çocuklar için de bayram eğlencesi düzenlediklerini belirten Özdemir, onları bir nebze olsun mutlu ettiklerini bildirdi.

Özdemir, etkinliklerin organize edilmesi için sponsor olan yardım kuruluşlarına da teşekkür etti.



