Suriyeli yetimlere kıyafet yardımı

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ve Türk Hava Yolları (THY) personellerince Suriyeli yetim çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.

Suriye'deki iç savaşta babalarını kaybeden çocukların gıda, eğitim, sağlık ve barınma başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşılayan İHH, 4 bin 264 yetim çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye'deki iç savaşın yüz binlerce çocuğu yetim bıraktığını söyledi.

Bu çocukların birçok tehlikeye açık vaziyette olduğunu, bu nedenle Suriye çalışmalarının büyük bir bölümünü yetim çocuklara yönelik yaptıklarını aktaran Tosun, "Yardım faaliyetlerimiz oluyor. Her geçen gün daha fazla Suriyeli yetime kucak açıyoruz. Son günlerde savaş mağduru yetim çocuklarımıza bayramlık kıyafet yardımında bulunmaya başladık. Şimdiye kadar 4 bin 264 yetim çocuğumuzun bayramlık kıyafet ihtiyacını karşıladık. Kıyafet yardımımız bayrama kadar devam edecektir.'' dedi.

Tosun, Suriyeli yetim ailelerine Kurban Bayramı'nda da et ve gıda yardımında bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Türk Hava Yolları (THY) personelinden oluşan ''Widen Your Heart (Aç Kalbini)'' gönüllüleri ile Hayır Torbası gönüllüleri tarafından da yetimlere giyim yardımı yapıldı.

THY'ye gönüllülerinden oluşan ekip, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan yetimhaneye gelerek Suriye'deki iç savaşta babalarını kaybeden 55 çocuğa giyim yardımında bulundu.