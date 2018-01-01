Suriyeli yetimlere yardım

HATAY (AA) - Hatay Yardımlaşma Derneği tarafından, Kırıkhan ilçesinde yaşayan 123 Suriyeli yetime kıyafet yardımı yapıldı.

Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli yetimlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni yılda da Suriyeli yetimlerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yürüteceklerini aktaran Vardı, ''Bugün 123 yetim çocuğumuza kışlık kıyafet vererek soğuk kış günlerinde ısınmalarını istedik. Onların yüzlerinin gülmesi bizim için çok önemli. Yetim annelerini de unutmayarak elektrikli süpürge ve çeşitli hediyeler dağıttık.'' dedi.

Vardı, yardımların teminine katkı sağlayan İstanbul Tuzla Belediyesine teşekkür etti.