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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

- Kurban Bayramı'nı yakınlarıyla geçirmek için ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı iki haftada 50 bini aştı - İnsani yardım malzemeleri taşıyan tırların da geçiş yapması nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu 3 kilometreyi aştı

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

KİLİS (AA) - Suriyeli sığınmacıların, Kurban Bayramı dolayısıyla Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri devam ediyor.

Bayramı Bab, Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey gibi güvenli bölgelerdeki yakınlarının yanında geçirmek üzere ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı iki haftada 50 bin 48'e ulaştı.

Valilikçe oluşturulan randevu sistemine kaydını yaptırdıktan sonra sınır kapısındaki gümrük sahasına alınan Suriyeliler, erken saatlerden itibaren burada uzun kuyruklar oluşturuyor.

Daha sonra Göç İdaresi İl Müdürlüğü, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde işlemlerini yaptıran Suriyeliler, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünden sonra otobüslerle ülkelerine gönderiliyor.

Kilis Halk Sağlığı Müdürlüğünce sınırda kurulan sağlık merkezinde UMKE tarafından 0-15 yaş grubundaki çocukların eksik aşıları tamamlanıyor.

Öte yandan yarın sona erecek geçişler kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırların da sınır kapısından geçiş yapması yoğunluğun artmasına neden oldu. Kapıdaki araç kuyruğu 3 kilometreyi aştı.

- Sığınmacılar minnettar

Suriyeli Semire Şıhmustafa, AA muhabirine yapığı açıklamada, 5 yıl önce çatışmaların artması sonucu birçok yakınını Cerablus'ta bırakarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Türk devleti sayesinde yıllardır göremediği yakınlarına kavuşma şansını bulduğunu anlatan Şıhmustafa, yaşadığı mutluluğun tarifinin olmadığını ifade ederek, "Allah Türk devletinden ve askerinden razı olsun, onların sayesinde bölgemiz temizlendi." diye konuştu.

Bayramlaşmak amacıyla Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 5 Eylül Salı günü 08.00'de başlayıp, 15 Ekim Pazar günü 17.00'de tamamlanacak.

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Jandarma Ve PolisKurban BayramıÖncüpınar Sınır KapısıSuriyeli SığınmacılarUMKE
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