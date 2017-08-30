Suriyeliler bayramda da unutulmayacak

HATAY (AA) - Türkiye'deki çeşitli sivil toplum kuruluşları, Kurban Bayramı'nda, Hatay ve sınırın diğer tarafındaki Suriyelilerin yanında olacak.

Türk Kızılayı, Anda Kardeşe Vefa Derneği, Yardımeli Derneği ve Adana Dosteller Derneği, hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanları Suriyelilere ulaştıracak.

Bayramın birinci ve ikinci günü Suriye'nin İdlib kenti kırsalında olacak Türk Kızılayı, burada 400 kurban kesimi gerçekleştirecek. Kurban etleri, hisselere ayrılarak, sınır bölgesinde kurulan çadırlara dağıtılacak.

Anda Kardeşe Vefa Derneği, Suriye'nin Halep kenti kırsalındaki Zohara kampında ve Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Bayırbucak Türkmenlerine dağıtmak üzere 100'er kurban kesecek.

Yardımeli Derneği Hatay İl Temsilciği de Hatay'da Suriyelilerin kaldığı yetimhane ve okullardaki 2 bin kişiye kurban eti hissesi dağıtacak.

Bayramda Suriye'nin Türkmendağı bölgesine kurban eti ulaştıracak olan Adana Dosteller Derneği de ayrıca Yayladağı sınırındaki Hırıpticoz kampı ile Kilis ilindeki Suriyelilere dağıtmak üzere de kurban kesecek.



