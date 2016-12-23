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Suriyeliler için "dil ve meslek okulu"

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kalkınma Bakanlığı, Ankara Kakınma Ajansı ve Suriye Dostluk Derneği işbirliğiyle Suriyeli çocukların eğitimi için "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meslek ve Dil Okulu" açıldı

Suriyeliler için

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kalkınma Bakanlığı, Ankara Kakınma Ajansı ve Suriye Dostluk Derneği işbirliğiyle Suriyeli çocukların eğitimi için "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meslek ve Dil Okulu" açıldı.

Okulun açılışında konuşan Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Başkanı Nevin Gökçek, Suriye'de barış ve huzurun sağlanması için dua edilmesi gerektiğini belirterek Suriyeli çocukların eğitimi için çalışacaklarını ve yeni okulların açılması için uğraşacaklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, her şeyin düzeleceğini ve umutlarını kaybetmediklerini dile getirerek "Türkiye bu coğrafyada daima muhacirlere ensar oldu. Coğrafyamız özel bir coğrafya, dünyada başka bir Anadolu yok. Ana kucağı gibi. Sıkışan gelir, güvenle bekler. Ya geri döner ya da burada yaşar. Bu yüzyıllardır böyle oldu." dedi.

Bakanlık olarak Suriyeli çocukların eğitimi için son 5 yılda 10 milyar lira harcadıklarını aktaran Erdem, 133 bin Suriyelinin meslek edinmesi için uğraştıklarını, Suriyelilerin eğitimi için sivil toplum örgütleri, belediyeler ve toplumun tüm unsurlarına iş düştüğünü bildirdi.

Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun ise Suriyeli çocukların yeni açılan okulda dil ve meslek eğitimi göreceklerini belirterek "Bu okul örnek bir model oldu. Ortak akılla bu okulların sayısını arttırıp, Suriyeli kardeşlerimize kaliteli hizmet vermek için çalışmalıyız." dedi.

Suriye'den ailesiyle göç eden 7 yaşındaki Zelal Abdülhafız Melek de "Suriye'de çocuk olmak" isimli kendi yazdığı şiiri okuyarak davetlileri duygulandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Suriye Dostluk Derneği Başkanı Kadriye Esra Aygün de kısa birer konuşma yaptı.

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde Suriyeli öğrencilerin eğitimi için açılan 5 derslikli okula her yıl bin öğrenci kabul edilecek.

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