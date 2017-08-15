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Suriyeliler Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine gitmeye başladı

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli bir grup, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, sabah erken saatlerden itibaren sınır kapısına...

Suriyeliler Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine gitmeye başladı

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli bir grup, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı, sabah erken saatlerden itibaren sınır kapısına gelmeye başladı.

Kurban Bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sisteminde kaydını yaptırdıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına getiriliyor.

Suriyeliler, sınır kapısında yoğunluk oluşmaması amacıyla gümrük sahasında Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan mobil hizmet biriminde kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.

Suriyeli Ali Musa, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yıl sonra, yaşadığı bölge olan Cerablus'ta bayramı geçirebileceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

- Günde 3 bin kişinin geçiş yapması planlanıyor

Verilen izin sayesinde anne ve babasını görebileceğini dile getiren Musa, "2 yıl önce Cerablus’tan Türkiye'ye geldim. Bizi oradaki zulümden kurtardığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Allah Türk halkından razı olsun." dedi.

Göç İdaresi İl Müdürlüğü yetkilileri, günlük 3 bin kişinin Suriye'ye geçişinin planlandığını kaydetti.

Geçen Ramazan Bayramı’nda 68 bin 238 kişi ülkesine gitmiş, 59 bin 28 Suriyeli bayram sonrası tekrar Türkiye'ye geri dönmüştü. 9 bin 210 kişi ise Fırat Kalkanı Harekatı'yla güvenli hale getirilen bölgede kalarak Türkiye'ye dönüş yapmamıştı.

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