Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape tatil sanal koruma mevsim
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Suriyeliler Kurban Bayramı'nda ülkelerine gidebilecek

- Kilis Valiliği, bayramlaşma amacıyla Suriye'ye geçiş işlemlerinin 15-30 Ağustos, dönüş işlemlerinin ise 5-15 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı

Suriyeliler Kurban Bayramı'nda ülkelerine gidebilecek

KİLİS (AA) - Kilis Valiliğinden, Kurban Bayramı kapsamında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçişlerin 15-30 Ağustos’ta yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla uygulanacak giriş, çıkış işlemleri ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verildi.

Bayram kapsamında sığınmacılar için online randevu sistemi oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'den Suriye'ye geçmek isteyen Suriye vatandaşları, web üzerinden www.suriyedebayramlasma.com adresine girerek, her bir aile üyesi için başvuru formlarını dolduracaklar. Bu formları bayramlaşma amaçlı Suriye'ye geçmek isteyen her bir aile üyesi için ayrı ayrı olmak üzere çıktısı ile birlikte geçici koruma kimlik belgeleri-pasaportlarıyla birlikte formda yer alan tarihte Öncüpınar Kara Hudut Kapısı'na gelebileceklerdir. Kurban Bayramı münasebetiyle Suriye vatandaşlarının Türkiye'den Suriye’deki El Bab, Cerablus, Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey gibi güvenli alanlara geçişleri ve Türkiye'ye dönüşleri internetten edinilecek başvuru belgesi, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı ile sağlanacaktır."

Açıklamada, bayramlaşma amacıyla Suriye'ye geçiş işlemlerinin 15-30 Ağustos başlayacağı, dönüş işlemlerinin ise 5 Eylül Salı günü saat 08.00'de başlayıp, 15 Eylül Pazar günü 17.00'de tamamlanacağı belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KilisKilis ValiliğiKurban BayramıSuriyelierSuriye'ye Geçişler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5