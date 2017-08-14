Suriyeliler Kurban Bayramı'nda ülkelerine gidebilecek

KİLİS (AA) - Kilis Valiliğinden, Kurban Bayramı kapsamında Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçişlerin 15-30 Ağustos’ta yapılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla uygulanacak giriş, çıkış işlemleri ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi verildi.

Bayram kapsamında sığınmacılar için online randevu sistemi oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'den Suriye'ye geçmek isteyen Suriye vatandaşları, web üzerinden www.suriyedebayramlasma.com adresine girerek, her bir aile üyesi için başvuru formlarını dolduracaklar. Bu formları bayramlaşma amaçlı Suriye'ye geçmek isteyen her bir aile üyesi için ayrı ayrı olmak üzere çıktısı ile birlikte geçici koruma kimlik belgeleri-pasaportlarıyla birlikte formda yer alan tarihte Öncüpınar Kara Hudut Kapısı'na gelebileceklerdir. Kurban Bayramı münasebetiyle Suriye vatandaşlarının Türkiye'den Suriye’deki El Bab, Cerablus, Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey gibi güvenli alanlara geçişleri ve Türkiye'ye dönüşleri internetten edinilecek başvuru belgesi, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı ile sağlanacaktır."

Açıklamada, bayramlaşma amacıyla Suriye'ye geçiş işlemlerinin 15-30 Ağustos başlayacağı, dönüş işlemlerinin ise 5 Eylül Salı günü saat 08.00'de başlayıp, 15 Eylül Pazar günü 17.00'de tamamlanacağı belirtildi.