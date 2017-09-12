Suriyeliler tarihi eserlerini geri istiyor

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin İdlib ilindeki Müze Müdürlüğü, iç savaşta yurt dışına kaçırılan tarihi eserleri geri getirme ve var olanları koruma altına alabilmek için çalışma başlattı.

Dünyadaki en eski yerleşim birimlerinden olan Suriye'de UNESCO mirasına girmiş 6 antik kent,12 sit alanı bulunuyor.

Ancak yaklaşık 7 yıldır süren iç savaş, yüzbinlerce kişinin hayatına mal olurken ülkenin tarihi de yok ediyor.

Binlerce yıllık eserlerin bir kısmı çatışmalardan zarar görürken bir kısmı kasıtlı olarak yok edildi. Diğer kısmı da kaostan faydalananlar tarafından yurt dışına kaçırıldı.

Suriye'nin kuzeyinde, muhaliflerin kontrolündeki İdlib ilinde kurulan Müze Müdürlüğü, tarihi eserleri ülkeye tekrar kazandırmak için proje başlattı.



Projeye göre, kayıp eserler tespit edilecek, kaçak yollarla ülkeden götürülenlerin de uluslararası anlaşmalara göre iadesi sağlanacak.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İdlib Müze Müdürü Enes Zeyden, "Suriye'de bulunan tarihi eserleri tespit edeceğiz. Daha sonra da çalınan eserleri belirleyip, tekrar getirmek için uluslararası davalar açacağız." dedi.

Zeyden, savaşın Suriye'nin tarihi mirasının büyük kısmını yok ettiğini belirterek bazı değerli eserleri müzelerde ve gizli depolarda koruma altında tuttuklarını söyledi.

Müze Müdürü Zeyden, "Tarihi eserleri Beşşar Esed’in askerleri yağmalayıp satıyorlar. Tarihimizi yok etmek için çalışıyorlar. Bunun için de uluslararası davalar açacağız. Yerel meclisle çalışıyoruz. Birçok sivil toplum örgütü de bize destek veriyor." diye konuştu.

Zeyden, İdlib'in muhalifler tarafından alınmasından hemen önce, rejim askerlerinin bazı tarihi sütunları çıkarırken yapılara zarar verdiğini söyledi.

İdlib müzesinde birçok tarihi eser koruma altında tutuluyor. Ancak müze yetkilileri, güvenlik nedeniyle tarihi eser envanterine ilişkin bilgi paylaşmıyor.

İdlib müzesi, kayıp eserlerin tamamını belgeledikten sonra, UNESCO'yla bağlantıya geçmeyi planlıyor.







