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Suriyeliler yeni yılda ülkelerine dönmeyi umut ediyor

- Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine yerleşen Suriyeliler, yeni yılda ülkelerine dönmenin hayalini kuruyor - Suriyeli Bulad: - "4 yıl önce Halep'te eşimin başına kurşun isabet etti. Yürüyemez konuşamaz hale geldi. Türkiye'deki hastanede fizik tedavi sayesinde yürümeye başladı. Türkiye bize sahip çıktı. İnşallah yeni yılda savaş biter, Suriye'ye döneriz" - Ablo: - "Dilerim yeni yılda barış olur ve biz ülkemize döneriz"

Suriyeliler yeni yılda ülkelerine dönmeyi umut ediyor

MARDİN (AA) - ADNAN KOÇHAN - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mardin'in Kızıltepe ilçesine yerleşen Suriyeliler, yeni yılda vatanlarına dönmeyi ümit ediyor.

Suriye'den kaçarak Kızıltepe ilçesine yerleşen Mehmet ve Ablo ailesi, yeni yılda ülkelerindeki savaşın sona ermesini istiyor.

Suriye'nin Halep kentinde 4 yıl önce çocuk bezi almaya giderken başına isabet eden kurşun nedeniyle yürüyemez ve konuşamaz duruma gelen Alaaddin Mehmet, eşi Ehlam Bulad (33), çocukları Mehmet (3) ve Hanin (1) ile Yeni Mahalle'deki bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

Ehlam Bulad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce savaş nedeniyle Halep'ten Haseke'ye, bir yıl sonra da Türkiye'ye geldiklerini belirterek, bir hayırsever sayesinde kira vermeden sığınabilecekleri bir ev bulduklarını söyledi.

Hayırsever ailenin evinde hizmetli olarak çalıştığını belirten Bulad, şunları belirtti:

"4 yıl önce Halep'te eşimin başına kurşun isabet etti. Yürüyemez konuşamaz hale geldi. Türkiye'deki hastanede fizik tedavi sayesinde yürümeye başladı. Türkiye bize sahip çıktı. İnşallah yeni yılda savaş biter, Suriye'ye döneriz."

Kızıltepe'ye yerleşen Suriyeli Şerif Ablo (57), eşi Bedriye Beşar (47), kızı Robin (17) oğulları Rodi (16) ve Diyar (10) ile 5 yıl önce savaş nedeniyle aç kaldıkları için Haseke'den Türkiye'ye sığındıklarını anlattı.

Yeni yılda ülkelerinde barış olmasını istediklerini kaydeden Ablo, Türkiye'ye kendilerine sahip çıktığı için teşekkür etti.

Ablo, "Suriye'de savaştan dolayı iş yoktu, çocuklarımız küçüktü, onun için geldik. Türkiye bizi barındırdı. Bacağımda platin var, bu nedenle çalışamıyorum. Çocuklarım için iş istiyorum. Dilerim yeni yılda barış olur ve biz ülkemize döneriz. En büyük temennimiz bu." ifadelerini kullandı.


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SavaşSuriyeUmut
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