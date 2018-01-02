Suriyelilere 10 tır yardım

HATAY (AA) - Fetih-Der Eğitim, İlim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından, Suriye'nin Hama kentindeki saldırılardan kaçarak İdlib kırsalına gelen aileler için toplanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu 10 tır yola çıktı.

Yardımları taşıyan araçlar, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Reyhanlı Lojistik Merkezi'nden Suriye'ye uğurlandı.



Derneğin Başkanı Yılmaz Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelerin yardımına koşmaya devam ettiklerini söyledi.

Hama'da yaşanan bombardıman ve saldırılar nedeniyle bölgeye yönelik yardım çalışmalarına hız verdiklerini belirten Bulat, ''Birçok sivil toplum kuruluşuyla birlikte yaptığımız çalışmalar sonucu içerisinde gıda, soba, kömür, su, yağmurluk, çizme, kıyafet ve battaniyenin yer aldığı 10 tırı bombardıman ve saldırılardan kaçan Suriyeli ailelere gönderdik.'' dedi.

Yeni kurulan kamplarda aydınlatmanın en önemli sorunların başında geldiğini aktaran Bulat, şöyle devam etti:

''Gönderilen tırlarımızın içinde özellikle jeneratör ve aydınlatma malzemeleri de yer alıyor. Suriye'de saldırılar devam ediyor ve insanlar her türlü yaşamsal malzemelere ihtiyaç duyuyorlar. Bu yardımların temin edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.''

Bulat, toplumun her kesiminden insanın Suriye'deki mazlumlara destek verdiğini vurgulayarak, ''Bu yardım organizasyonumuz içerisinde bizleri oyuncu Gamze Özçelik de yalnız bırakmadı. Bir tır kömür yardımında bulundu. Duyarlılığından dolayı kendisine ve yardımseverlere teşekkür ederiz." dedi.