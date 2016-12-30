"Suriyelilere kucak açan sadece Türkiye var"





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde Sırplarla yaşanan savaşa tanıklık eden Gençlerbirliği'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, "Şu an televizyonda gördüğümüz Suriye olaylarını belki en iyi bilenlerden biri ben olabilirim. Onlara kucak açan şu an sadece Türkiye var." dedi.

Kırmızı-siyahlı takımın sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'dan transfer ettiği 1994 doğumlu forvet oyuncusu Vedat Muric, Kosovalı bir çocuk olarak Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde yaşadıkları, Suriye'deki iç savaş, Gençlerbirliği'ne transferi ve formasını giydiği Kosova Milli Takımı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kosova'daki savaşı çocukken yaşadığını ve kötü hatıraları olduğunu dile getiren Muric, "Birebir içinde bulunduğum doğrudur, daha küçükken hatırladığım bazı şeyler var. Evimizden uzaklaşıp başka yere gittiğimizi, göç etmek zorunda kaldığımızı hatırlıyorum. Ailecek, savaş sırasında bir evde 50-55 kişi kalıyorduk, göç ettikten sonra bir odada 50-55 kişi kalmaya başladık. Bodrumda, 2 gün, şişelerin üstünde yattık." diye konuştu.





- "50 kişiye 2 litre süt"





Savaş döneminde 50 kişiye günde 2 litre süt verildiğini dile getiren Muric, "Çocuğuz o zaman. Annemden yemek istediğimde kadın ağlıyordu, verecek bir şey yok çünkü. Soğan ekmekle kandırıyordu, yiyorduk, öğleden sonra bir daha istediğimizde yine soğan ekmek. Artık çaresizlikten onlar da ağlıyordu. Almanlar yardımcı oluyordu ama her aileye kaç kişi olursa olsun sabit yardım yapılıyordu. 2 litre süt, bilmem şu kadar pirinç. Ailemiz çayı şekersiz içiyordu ki şekeri bize getirebilsin." diye konuştu.

Çok kötü anıları olduğunu anlatan Muric, şöyle devam etti:

"Şu an televizyonda gördüğümüz Suriye olaylarını belki en iyi bilenlerden biri ben olabilirim ki onların durumu daha vahim. Onlara sorulmuyor bile, Suriyelilere kucak açan şu an sadece Türkiye var. O günlerden buraya gelmek... Önceden çok hayal ettim, inşallah buralara gelirim diye ama umutsuz bir hayaldi. Allah'ıma şükür ki buralara geldik, gördük. İnşallah daha da iyi yerlere geleceğiz."





- "İnşallah babam orada gurur duyuyordur"





Babasının futbol sahasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini dile getiren Muric, futbolculuğu babasının mesleği olduğu için severek yaptığını kaydetti.

Sporcu bir aile olduklarını, kuzenlerinden birinin basketbol diğerin de futbol oynadığını ifade eden Muric, şunları söyledi:

"Amcam hentbolcu, babam da futbolcuydu. Babam futbol sahasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Futbolu benim için özel yapan da açıkçası bu. Bazen bu mesleği niye yaptığımı düşünüyorum, Babamın mesleği olduğu için gururla yapıyorum, inşallah o da orada gurur duyuyordur."





- "Yeni bir ülkeyiz"





Kosova'nın 7 yıllık yeni bir ülke olduğuna dikkati çeken Vedat Muric, "Biz çok genç bir milli takımız." dedi.

Milli takımda 1989 ve 1988 doğumlu 2 kişinin bulunduğunu belirten Muric, şu bilgileri verdi:

"Onların dışında kadromuzda 1993 ve sonrası futbolcular var. Gelecekte çok iyi bir milli takım olacağımıza inanıyorum. Kosova'nın olumsuz şartları belli, futbolcuların çoğu ülke dışında oynuyor. Milli takım eleştirilmeli ama genç olduğumuz için 4-5 seneye ihtiyacımız olduğu da unutulmamalı. Tecrübe kazandığımızda çok iyi bir milli takım olacağımızı düşünüyorum."





- "Buralara gelmek için çok çalıştım"





Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde oynadığı için mutlu olduğunu dile getiren Muric, "Buralara gelmek için çok çalıştım." dedi.

Ligde sadece 2 golü olduğuna dikkati çeken genç futbolcu, performansı ve Gençlerbirliği hakkında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Forvetim ve gol atmadığım sürece performansım eleştiriye açık olacaktır. Daha çok çalışarak daha çok gol atmayı hedefliyorum. Takıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar iyi olacak. Şu an için kendimi yeterli bulmuyorum. Süper Lig'de ilk sezonum, bu olay biraz da tecrübe işi. Gençlerbirliği Türkiye'nin köklü kulüplerinin başında geliyor. Burada çok farklı bir ortam var, aile gibi, gelen herkes rahat uyum sağlayabiliyor. Altyapıdan çıkan arkadaşlar, büyüklerimiz hocalarımız, hepsi bu aileye katkı sağlıyor. Ben de kendimi bu ailenin bir parçası olarak görüyorum."

Vedat Muric, Kosova'da Türk futbolunun çok takip edildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Küçükken hocamız Ümit Özat, Fenerbahçe'nin kaptanıydı, maçlarını izliyorduk. Ümit hocamı, Selçuk Şahin ağabeyi takip ediyorduk. Onlarla aynı ortamda bulunmak, aynı havayı solumak bile benim için çok değerli, kıymetli. Bunu avantaja çevirip, onların tecrübelerinden faydalanarak, çok daha iyi duruma geleceğim."



