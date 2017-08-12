Suriyelilere Türkiye üzerinden hac imkanı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye üzerinden kutsal topraklara gidecek ilk kafilede bulunan Suriyeli hacı adayları, yaklaşık iki günlük yolculuğun ardından ulaştıkları Gaziantep'ten Suudi Arabistan'a uğurlandı.

Ülkelerinde yaklaşık 6 yıldır devam eden iç savaşın mağduru Suriyelilerden 7 bini Türkiye üzerinden Suudi Arabistan'a giderek hac görevini yerine getirecek. İlk kafilede bulunan Halep'e bağlı Azez ilçesinden 180 hacı adayı, Babul Selam Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısına geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen izinle Türkiye'ye giriş yapan gruptakiler, otobüslerle Gaziantep'e getirildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hacı adaylarının heyecanlı olduğu gözlendi.

Kafile başkanı Abdurrahman Nehlevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den bu yıl 15 bin kişinin hacca gideceğini söyledi.

Hacı adaylarından 7 bininin Türkiye'ye gelerek çeşitli havaalanlarından gideceğini ifade eden Nehlevi, şunları kaydetti:

"İlk kafilemiz 180 kişiden oluşuyor. Bu hacı adaylarımız Halep ve çevresinden geldi. Çoğu 2 günlük bir yolculuğun ardından buraya geldi. Suriye'den hacca gitmek gerçekten kolay değil. Elimize fırsat geçmiyor ama şimdi geçtiği için çok mutluyuz. Yoldan geldiğimizde çok yorulmuştuk Türkiye bize kendi sınır kapısında bir tesis ayarladı ve bize çok iyi baktılar, Allah onlardan razı olsun. Ülkemizde 6 yıldır çok kötü bir dönem var ama Allah'a şükürler olsun hac vazifemizi geride bırakmadık. Her gün uçaklar bombalıyor ama hacca gitmemize engel olmadı."

Hacı adaylarından 58 yaşındaki Mukremi Ubeyd de kutsal topraklara gitmek için sabırsızlandığını ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

İlk defa hacca gideceğini belirten Ubeyd, "Allah Türkiye'den razı olsun. Bize her konuda yardımcı oluyor. Bize kapılarını açtı ve bizi en kutsal mekana gönderiyor. Oraya gittiğimde çocuklarıma, ülkeme çok dua edeceğim." dedi.

Türkiye'deki yakınlarıyla vedalaşan Suriyeli hacı adayları, Gaziantep Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine uğurlandı.













