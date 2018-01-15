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Suriyelilere yardım malzemesi gönderildi

- Saldırılar nedeniyle İdlib kırsalına göç eden ailelere insani yardım malzemeleri götüren 10 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti

Suriyelilere yardım malzemesi gönderildi

HATAY (AA) - Türk Kızılayı ve çeşitli derneklerce, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından kaçarak İdlib'in kuzeyine göç eden ailelere 10 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Hama ve İdlib'in güneyinde Esed rejimi ve DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle göç edenlere yönelik Türkiye'nin yardımları sürüyor.

Türk Kızılayı ve çeşitli derneklerce hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

İçerisinde, çadır, kıyafet ve gıdanın yer aldığı malzemelerin, İdlib'in kuzeyine göç eden ailelere ulaştırılacağı öğrenildi.

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