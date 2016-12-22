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Suriyelilere yardımlar sürüyor

- Adıyaman İnsani Yardım Derneğince Suriyeli 20 aileye, gıda ve kışlık ihtiyaç malzemesi yardımı yapıldı

Suriyelilere yardımlar sürüyor

ADIYAMAN (AA) - Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Adıyaman'da yaşamını sürdüren Suriyeli ailelere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Adıyaman İnsani Yardım Derneğince gıda ve kışlık ihtiyaç malzemesi yardımında bulunuldu.
İnsani Yardım Derneği gönüllülerinden oluşan 5 kişilik ekip, merkezde yaşamını sürdüren 20 Suriyeli aileyi ziyaret etti. Ziyaret sonrası ailelere, gıda kolisi, soba, battaniye ve kışlık ihtiyaç malzemesi teslim edildi.
Adıyaman İnsani Yardım Derneği gönüllüsü Hasan Yaldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhtaç aileler, mülteciler ve yetim ailelerden sorumlu olduklarını belirtti.
Kentte 250 yetim, 800 muhtaç ve 894 Suriyelinin bulunduğunu ifade eden Yaldız, şöyle dedi:
"Bunlara dönemsel ve aylık olarak yardımlarda bulunuyoruz. Bugün yardıma muhtaç 20 Suriyeli aileyi tespit ettik. Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. 2011 yılında meydana gelen savaşta vatanlarını topraklarını terk edip bize sığınan mülteci kardeşlerimize sahip çıkmaya çalışıyoruz. Savaş orada devam ediyor. Maalesef son günlerde ulusal basın da takip ettiğimiz kadarıyla durumun ne kadar vahim olduğunu gördük."
Yaldız, dünyada kamuoyu oluşturmak için 'Halep'e Yol Açın' adı altında konvoy düzenlediklerini anımsatarak, 81 ilden gelen vatandaşların oradaki durumu gözlemlediğini, kampanyanın devam ettiğini belirtti.
Kampanyada hedeflerinin 20 gıda yardım tırının Suriye'ye göndermek olduğunu dile getiren Yaldız, "Adıyaman'daki hayırsever kardeşlerimiz ile beraber bu kampanyayı yürütüyoruz. İnşallah ocak ayının ilk haftasın da da hedeflediğimiz 20 tırı Suriye'deki mazlum kardeşlerimize ulaştıracağız." diye konuştu.
-"Savaş bittikten sonra gideceğiz"
Suriyeli Abdulkadir Abdo da 3 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.
Konya'dan 4 gün önce kardeşinin yalnız kalmaması için Adıyaman'a geldiğini aktaran Abdo, "Adıyaman'da kardeşim yaşıyor. Bu yüzden Konya'dan Adıyaman'a gelmek zorunda kaldım. Adıyaman'ı sevdim. Hayırseverlerin desteğiyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Türkiye'den Allah razı olsun." dedi.
Suriye'de rejim güçlerinin saldırılarında bir çocuğunu ve eşini kaybettiğini dile getiren Abdo, rejim saldırılarında evinin bombalar altında kaldığını ve Türkiye'ye kaçtıklarını anlatarak, iç savaş bittikten sonra ülkesine geri döneceğini ifade etti.

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