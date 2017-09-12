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Suriyelilerin bayram sonrası dönüşleri sürüyor

- Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden 13 bini, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

Suriyelilerin bayram sonrası dönüşleri sürüyor

KİLİS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenli hale gelen bölgelerde Kurban Bayramı'nı geçiren Suriyelilerin dönüşleri sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle terör örgütlerinden temizlenen Halep kentine bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Bab ve Cerablus gibi bölgelerde bayramı huzur içinde geçiren Suriyeliler, Türkiye'ye dönmeye devam ediyor.

Esselame Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde Suriye plakalı minibüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü yetkilileri, bayram sonrası yaklaşık 13 bin Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığını bildirdi.

Suriyeli İbrahim Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde hayat şartlarının çok zor olmasından dolayı Türkiye'ye geri döndüğünü söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde yaşadıkları bölgenin güvenli hale getirildiğini dile getiren Yusuf, "3,5 yıl sonra Suriye’de yaşayan akrabalarımı ziyaret ettim. Kurban Bayramı'nda bir koç kestim. İhtiyaç sahipleriyle paylaştım çok güzel oldu." dedi.

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 15 Ekim Pazar günü saat 17.00'de tamamlanacak.

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Fırat Kalkanı HarekatıKilisÖncüpınar Sınır KapısıSuriyeliler
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