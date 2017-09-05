Suriyelilerin bayram sonrası Türkiye'ye dönüşleri başladı

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüş yapmaya başladı.

Bayram için 15 Ağustos'ta Halep'e bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Bab ve Cerablus gibi güvenli bölgelere giden Suriyeliler, Türkiye'ye dönüyor.

Gümrükteki işlemlerin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca tampon bölgeye kurulan çadırlara alınan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde Suriye plaklı minibüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyeli sığınmacılar, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyeli Reşit el-Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilen izin sayesinde 1 yıl sonra ülkesine gidebildiğini söyledi.

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğunu dile getiren Yusuf, "Türkiye'nin sağladığı imkanlar sayesinde 1 yıl sonra Azez'de yaşayan ailemi ziyaret ettim. Oradaki ortam eskiye göre sakinleşmiş durumda. Ailemle mutlu bir bayram geçirdim çok şükür. Ben mezun olunca, orada ihtiyaç olduğu için ülkemde doktorluk yapmak istiyorum." diye konuştu.

Ramazan Şeyh Dede ise 2 yıl sonra Azez'de yaşayan ailesini ziyaret edebildiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 15 Ekim Pazar günü saat 17.00'de tamamlanacak.