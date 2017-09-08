Suriyelilerin bayram sonrası Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

KİLİS (AA) - Kurban Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 15 Ağustos'tan itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Halep'e bağlı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Bab ve Cerablus gibi güvenli bölgelere giden Suriyelilerden yaklaşık 5 bini Türkiye'ye döndü.

Gümrükteki işlemlerin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca tampon bölgeye kurulan çadırlara alınan Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde Suriye plakalı minibüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Suriyelilerin, burada gümrük muhafaza ekiplerince yapılan kontrolün ardından Türkiye'ye girişlerine izin veriliyor.

Gümrük yetkilileri, son 3 günde yaklaşık 5 bin Suriyelinin Türkiye'ye geçiş yaptığını kaydetti.

Suriyeli Hüseyin İbrahim, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıl sonra Azez’de yaşayan ailesini ziyaret edebildiğini söyledi.

Yaşadığı bölgenin Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde güvenli hale getirildiğini anlatan İbrahim, "4 yıldır ülkeme gidemiyordum. Çok şükür ailemle görüştüm, gidiş, gelişte hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ben 4 sene önce ülkemden ayrıldığımda köyümüz IŞİD kontrolüne girmişti. Fırat Kalkanı Harekat sayesinde güvenli hale geldi." diye konuştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla 55 bin 200 Suriyeli ülkesine geçiş yapmıştı.



