Suriyelilerin Esed-Rusya-DEAŞ saldırılarından kaçışı sürüyor

İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/EŞREF MUSA - Suriye'nin İdlib ilinde Rusya destekli Beşşar Esed rejimi ve iş birliği yaptığı terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından kaçan binlerce aile, İdlib'in kuzeyine göç ediyor.

Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinin kuzey ve doğu kırsalı ile İdlib'in güney kırsalı arasındaki bölgelerdeki yoğun saldırılar, sivillerin İdlib'in kuzeyine göçmesine yol açıyor.

Son iki haftada yaklaşık 12 bin aile İdlib'de Türkiye sınırına yakın sığınmacı kamplarına göç etti.

- Bez parçalarından çadır yapıyorlar

Göç eden siviller, yanlarında getirdikleri giysileri kullanarak barınak yapmaya çalışıyor. Geriye kalan kumaş parçalarını ve topladıkları ikinci el elbiseleri yakarak ısınıyorlar.

Suriyeli yerel derneklerin koordinasyonundan sorumlu Muhammed Cefa, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Göç edenlerin yöneldikleri bölgelerden derlediğimiz bilgilere göre, 137 farklı noktaya 12 bin aile geldi. Binlerce sivilin göçü çok kısa bir zaman diliminde oldu. Yardım kuruluşları hazır değildi. Şu ana kadarki yardımlar yetersiz kaldı." dedi.

İhtiyaç listesinin başında barınak, soba, yakacak ile gıda olduğunu söyleyen Cefa, insanların göçe hazırlıklı olmadığını, yanlarında birkaç parça eşya ile aniden yola çıktıklarını ifade etti.

"Göçten en çok çocuklar etkileniyor." diyen Cefa, donarak hayatını kaybetme riski ile karşı karşıya olduklarına dikkati çekti.

- "Acil olarak çadır, temiz su, gıda, kıyafet, soba, yakacak"

İdlib'in güneyindeki Sincar beldesinden göç edip Türkiye sınırına yakın Kah köyüne kamp kuranlardan birisi de 34 yaşındaki Muhammed el Atiye.

Atiye, "25 gün önce saldırıda kaybettiğim kardeşimin mezarını orada bıraktım. Evimi, çocukluk hatıralarımı bırakarak buralara geldim. İnşallah saldırılar biter ve en kısa zamanda yurtlarımıza döneriz." diye konuştu.

İç savaşın başından bu yana kamplarda yaşamak zorunda olanları gördükçe hallerine şükrettiklerini söyleyen Atiye, şunları kaydetti:

"İnsanlar kıyafetlerden barınak yapıyor. Bez parçaları ile çadır yapmaya çalışıyor. Elimizdeki imkanların yetersizliği nedeniyle sivil toplum kuruluşlarından yardım bekliyoruz. Acil olarak çadır, temiz su, gıda, kıyafet, soba, yakacak ihtiyacımız var. Ayrıca altyapı yok. Bu durum ilerleyelen dönemlerde sağlık sorunlarını beraberinde getirir."

Muhammed'in babası Kamil Atiye de geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını, kamplara hayvanların girişine izin verilmediği için kısa sürede evlerine dönmeyi umut ettiklerini dile getirdi.

- Hayvanlarını bırakamadığı için bombardımanın altına kaldı

İdlib'in güneyinden 40 yaşındaki Müna el Hüseyin de "Bir kaç ay önce Esed rejiminin saldırılarında çocuğumun biri hayatını kaybetti. Esed rejimi karadan da ilerledi. Kızlarımla evimizi terk etmek zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Sekiz çocuk annesi Müna, "Hayvancılıkla geçiniyoruz. 5 tane koyunu getiremediğimiz için kocam bombardımanın altında kaldı. O hayvanlar olmazsa açlık çekeriz. Kocam da inşallah sağ salim gelir." diye konuştu.

Hamalı Galiye de "Saldırılar nedeni ile evimiz yıkıldı. Yanıma ayakkabı bile alamadan çıktım. Çocuklar gece boyu soğuktan inliyor. Günlerdir çocuklara banyo yaptıramadım. İnşallah en kısa zamanda köyümüze döneriz." dedi.

Esed rejimi, Ekim 2017'den bu yana Rusya'nın hava desteği ve DEAŞ ile yaptığı iş birliğiyle, Hama ilinin kuzeyi ile İdlib ilinin güneyinde ateşkesi ihlal ediyor. Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinin kuzeyi, güneybatıda Türkiye sınırındaki İdlib ilinin güney sınırına denk geliyor.

Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ militanlarına yol açan rejim, İdlib'de muhaliflerin ve rejim karşıtı Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağlıyor. DEAŞ da bunun karşılığında Halep'in güneyinden Hama'ya açılan yoldaki Hanesir bölgesinden rejim askerlerinin İdlib'e ulaşmalarına izin veriyor.

Rusya ve Esed rejiminin İdlib’in güneyindeki yerleşim alanlarına hava ve topçu saldırıları ile Hama'nın kuzeyinde ilerleme girişimleri, DEAŞ’ın Hama'nın doğusundaki saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleşiyor.

Hama'nın kuzeyindeki çatışmalarda muhalifler, geçen ay Rusya’nın hava saldırıları nedeniyle bazı yerleşimlerin kontrolünü kaybetmişti. Böylece Rusya destekli Esed rejimi, İdlib çatışmasızlık bölgesine sızabilmişti.

Rejim ve DEAŞ'ın saldırıları son 1 hafta içinde yoğunlaştı. İdlib’in Hama sınırındaki bazı köyler Esed rejiminin eline geçti.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri, ateşkesin garantörleri Rusya ve İran ile yapılan anlaşma gereğince, 13 Ekim 2017'de ateşkesi gözleme amacıyla İdlib'e intikal etmişti.