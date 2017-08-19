Suriyelilerin fidye için kaçırdığı Suriyeli kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, Suriyeli Musaab Faruk Alyasin'i (19) bıçakla tehdit edip kaçırarak ailesinden 50 bin lira fidye istediği iddia edilen 3 Suriyeli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Ağustos'ta, İnönü Mahallesi Balina Caddesi'ndeki bir eve zorla giren 2 şüpheli, Musaab Faruk Alyasin'i bıçakla tehdit ederek kaçırdı. Şüpheliler Alyasin'in Suriye'deki babasını arayarak 50 bin lira fidye istedi. Alyasin'in İstanbul'da yaşayan bir akrabası, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, olayla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Alyasin'in babası ile görüşerek, şüphelilerle irtibat halinde olmasını, taleplerini karşılayacağını bildirmesini isteyerek zaman kazandı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüphelilerin Esenyurt'ta lüks bir sitede günlük kiralık dairede bulunduğu tespit etti.

Adrese baskın düzenleyen polis, şüpheli Musaab E. (35), Hasan Z. ( 25) ve Amma D'yi (30) yakaladı.

Fidye amacıyla kaçırılan Musaab Faruk Alyasin kurtarılarak, ailesine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.