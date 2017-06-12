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Suriyelilerin iftarlığı Türkiye'den

- İHH Suriye Çalışmaları Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sorumlusu Alaca: - "Suriye'deki mağdurlar için yardım çalışmalarımız düzenli olarak devam ediyor. Bu kapsamda her gün bir milyon ekmek ve 100 bin kişilik sıcak yemek ulaştırıyoruz"

Suriyelilerin iftarlığı Türkiye'den

KİLİS (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sorumlusu Yakup Alaca, Suriye'deki mağdurlara her gün bir milyon ekmek ve 100 bin kişilik sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardım çalışmalarının düzenli olarak sürdüğünü, bu kapsamda Suriye içerisinde kurulan mobil mutfaklar ile Hatay ve Kilis Lojistik Merkezinde her gün ekmek ve sıcak yemek üretildiğini belirtti.

Savaşın başladığı ilk günden bu yana vakıf gönüllülerinden oluşturulan özel ekiplerin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için var gücüyle çalışmalarını sürdürdüğünü anımsatan Alaca, İHH olarak dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir ayırım gözetmeksizin mazlumların yanında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İHH olarak olayların başladığı ilk günden itibaren mağdurlara yönelik yardım faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ramazanın gelmesiyle başlattığımız 'Sizleri bekliyorlar' kampanyasıyla da Suriye'ye günlük bir milyon ekmek ile 100 bin kişilik iftar yemeği gönderiyoruz. Gönderilen ekmek ve yemekler Suriye içerisindeki mobil fırın ve aşevleri ile Hatay ve Kilis Lojistik merkezlerindeki mutfaklarda hijyenik bir ortamda hazırlanıyor. Bu çalışmalarla ramazan boyunca tüm mazlumların iftarlarını sıcak yemekle yapmalarını hedefliyoruz."

Alaca, Suriye'deki kamplarda yaşam mücadelesi veren binlerce insanın mağdur olmaması için çalışmaların bundan sonra da tüm hızıyla devam edeceği sözlerine ekledi.

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İHHKilisSuriyelilerSıcak Yemek Ve Ekmek
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