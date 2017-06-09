Suriyelilerin Ramazan Bayramı heyecanı

HATAY (AA) - İSMİHAN ÖZGÜVEN/SALİM TAŞ - Suriye'de 7 yıla yakın süredir devam eden iç savaş nedeniyle yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Suriyeliler, Ramazan Bayramı için gözü yaşlı şekilde ayrıldıkları vatanlarına yakınlarını ziyarete gidiyorlar.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısına gelen Suriyeliler, burada çıkış işlemlerini yaptırdıktan sonra kapıdaki otobüslerle, sınırın sıfır noktasına taşınıyor. Burada kendilerini bekleyen araçlara aktarılan Suriyeliler, yıllar önce terk ettikleri ülkelerine tekrar gitmenin buruk mutluluğunu yaşıyor.

Suriye'de evli kızını bırakarak Türkiye'ye gelen Emine Elaci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıldır hiç gitmediği ülkesini tekrar göreceği için mutlu olduğunu söyledi.

Bir an önce ülkesinde huzurun ve barışın gelmesini temenni eden Elaci, "Çok zor günler yaşadık. İstemeden de olsa ülkemizi terk ettik. Canımızı kurtardık ama bir yanımız orada kaldı. Bu bayramda 2 yıldan bu yana görmediğim kızımı ve torunlarımı ziyaret edeceğiz. Ülkemizde savaş var ama evlat ve vatan hasreti bu yolculuğu göze aldırıyor." diye konuştu.

Eşi ve çocuklarıyla Halep'e giden Verdan Cuma, akrabalarını ziyaret edeceği ve onlarla bir bayram geçireceği için mutlu olduğunu anlattı.

Ülkesinde adeta kıyameti gördüğünü dile getiren Cuma, "Ülkemde çok zor günler yaşadık. Allah inşallah yüzümüze bakar. Ülkemizde savaşın bitmesini ve güzel günler görmeyi istiyorum ve dua ediyorum. Türkiye'ye teşekkür ederim. Bayramda ülkemize gitmemize ve orada bulunan akrabalarımızı ziyaret etmemize izin verdiler, sınır kapılarını açtılar." dedi.

- Çocuklarıyla kavuşacaklar

Fatma Ali de yıllar önce Suriyelilere kucak açarak her ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye'nin, bayramda da kendilerini düşündüğünü dile getirdi.

Sınır kapısının açıldığını ve bayramlaşmaya gitmelerine izin verildiğini ifade eden Ali, Suriye'nin İdlib kentinde çocukları ve akrabalarını ziyaret edeceğini söyledi.

İsmail Hamza ise Hama'da bulunan çocuklarıyla bayramlaşacağı için mutlu ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Bayram öncesinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan günlük ortalama bin ile 2 bin arasında kişinin işlem yaparak çıkış yaptığı bildirildi. 23 Haziran tarihine kadar çıkış yaparak bayramlaşmaya gidebilecek olan Suriyelilerin dönüşünün ise Kurban Bayramı ile birleştirilerek 30 Eylül tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.