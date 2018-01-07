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Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli çatışmalar

- İdlib'de İran destekli gruplar ile Esed rejimi karşıtı gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor - Rusya rejim destekçisi güçlere hava desteği veriyor

Suriye'nin İdlib ilinde şiddetli çatışmalar

İDLİB (AA) - Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içindeki bölgelerde İran destekli gruplar ile Beşşar Esed rejimi karşıtı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.

İdlib’deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Beşşar Esed rejimi destekçisi İran kontrolündeki güçler, bölgenin güney ve güneydoğusunda karadan yoğun saldırılar düzenliyor.

Rus ordusu, İranlı yetkililerin komuta ettiği Afgan güçlere sabah saatlerinden bu yana havadan yoğun destek veriyor.

Rejim destekçisi güçler şiddetli çatışmaların ardından, muhalif askeri gruplar ile rejim karşıtı silahlı grupların elinde bulunan Heyet Tahrir Şam'ın kontrolündeki Sincar beldesini ele geçirdi.

İdlib il merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alan Sincar ve çevre köylerinde halen 100 bine yakın kişi yaşıyor. Son haftalarda binlerce aile nispeten güvenli buldukları alanlara göç etti. Sivillerin göçü devam ediyor.

Rusya'nın hava saldırıları ve terör örgütü DEAŞ'la taktik işbirliği sayesinde rejim güçleri iki hafta önce Hama ilinden kuzeye doğru İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak rejim güçleri ve zaman zaman Rusya'nın ihlalleri devam etmişti'

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Anahtar Kelimeler:
çatışmaİdlibSuriye
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