Suriye’nin kuzeyi PYD/PKK’nın silah deposu

İSTANBUL (AA) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), terör örgütü DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle PYD/PKK’ya verdiği silahlar terör örgütü tarafından işgal bölgelerine göre belirlenmiş 13 ana depoda saklanıyor. Terör örgütü üyelerine silah dağıtımını bu depolar üzerinden gerçekleştiriyor.



AA muhabirleri, açık kaynaklar ile PYD/PKK işgalindeki bölgede bulunan güvenilir yerel kaynaklardan elde ettikleri bilgilerle, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü tarafından oluşturulan silah depoları ve sevkiyat güzergahlarını belirledi.



Buna göre, örgüt, nisan 2016'dan bu yana Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından ve Haseke'deki kurduğu Rümeylan ve Halep'in doğusundaki Harab Işk üslerinden CENTCOM'un askeri yardımlarını alıyor.



Örgüt, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrolündeki Simelka'dan giren ağır silahlar, mayına dayanıklı muharip zırhlı araçlar, yakıt ve askeri amaçla kullanılan prefabrik konteynırları depolara naklediyor.



- Haseke'deki depolara giden iki rota



Kara ve hava yoluyla Haseke’ye giren silah ve mühimmatlar iki rotadan terör örgütüne iletiliyor.



Kara yoluyla gelen ağır silahlar, zırhlı araçlar ve yakıt tankerleri Fırat Nehri çevresindeki noktalara dağıtılıyor.



Erbil’den hava yoluyla Rümeylan’daki üsse inen silahlar ise Haseke'deki 3 depoya; Dirbasiye, Tel Beyder ve Derik beldelerindeki depolara gönderiliyor.



PYD/PKK kontrolündeki bölgelere kara yoluyla taşınan çeşitli silah, mühimmat ve araçlar da Haseke ve Kamışlı üzerinden, 6 numaralı otoyol ve Simelka’dan Halep’e uzanan M4 transit yolu aracılığı ile Harab Işk ve kuzeydoğusundaki Çelebiye'deki ana depolara ulaşıyor.



Bu iki depo, aynı zamanda terör örgütü bölgesindeki en büyük depolar olarak biliniyor.



Fırat Nehri kıyısındaki Sırrin ilçesine geçen sene inşa edilen ABD hava üssüne inen silah ve mühimmat da terör örgütü tarafından Harab Işk ve Çelebiye’deki depolara taşınıyor.



Karadan Simelka'dan ve hava yoluyla Sırrin üzerinden iki ana noktaya iletilen silahlar ise Aynularab (Kobani), Tel Ebyad ve Suluk’ta bulunan farklı depolara dağıtılıyor.



- Afrin'de mühimmat imalathaneleri ve depo



Suriye-Türkiye sınırında Hatay'ın karşısına düşen Halep'in Afrin ilçesinde, terör örgütüne ait mermi ve havan imalathaneleri ile bazı demir döküm işletmelerinde top mermisi üretimi yapılıyor.



Ülkenin doğusundaki Haseke bölgesinden çıkarak Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki alandan geçen ticari tırlar, Afrin'deki imalathanelere ham madde taşıyor.



Tırlar, mühimmat yapımına uygun demir, çelik ve ateşleyici maddeler getiriyor.



Üretilen mühimmatın bir kısmı ilçede saklanırken bir bölümü örgütün diğer işgal alanlarına gönderiliyor.



- Deyrizor silahlandırılıyor



CENTCOM, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor bölgesinde de PYD/PKK’yı silahlandırıyor.



Terör örgütü, silahları karayolu ile teslim alıyor.



Irak-Suriye sınırındaki Simelka kapısından giren sevkiyat, Haseke’nin güneyindeki Şedadi ilçesinin El-Hul beldesi ile 47. Bölge adındaki iki ayrı yerleşimde depolanıyor.



- ABD üsleri de silah deposu



ABD güvenlik kurumları, askeri yardım sağlamanın yanı sıra yaklaşık 2 bin asker ile, 10 noktada terör örgütü ile aktif işbirliği içerisinde.



Büyük çoğunluğu Irak sınırından Halep’e uzanan M4 otoyolu üzerindeki üsler de PYD/PKK’ya silah aktaran noktalar arasında.



Rümeylan’daki havaüssü aracılığıyla Suriye’nin kuzeyinde konuşlanan CENTCOM güçleri ve uzmanlarının bulunduğu Tel Beyder, Harap Işk, Aynularab ve Tel Ebyad üsleri dışında, Sırrin ile Şedadi’deki Cibse konutlarında da örgüt için depolama yapılıyor. Söz konusu noktalardan hem ABD güçleri hem de örgüte silah sevkediliyor.



Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa ilçesinde konuşlanan CENTCOM askerleri ve uzmanları ise çeşitli noktalarda PYD/PKKlılara çok namlulu roketatar, topçu ve karadan karaya füze eğitimi veriyor.



- Kullanmayıp depoladılar



CENTCOM'un DEAŞ ile mücadele gerekçesi ile terör örgütüne sağladığı silah ve mühimmatın büyük kısmı ise henüz kullanılmadı.



AA muhabirlerinin elde ettiği bilgilere göre, kullanılmayan yardımlar, Türkiye sınırına 21 kilometre mesafedeki Harab Işk’ta saklanıyor.



PYD/PKK’ya sağlanan silah ve araçlar arasında çok namlulu roket atarlar ve füze rampaları, 80 ve 120 mm havanlar, MK19 bomba atar, M4 Cabrine ve M16 piyade tüfekleri, ABD yapımı BGM-71 TOW-Anti tank füzeleri, Humwee tipi askeri araçlar, Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcılar, insansız hava gözlem araçları ile Türkiye’nin çeşitli kereler talep etmesine rağmen satmaya yanaşmadığı FGM-148 Javelin Anti-tank füzeleri bulunuyor.



