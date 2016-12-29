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Suriye'nin kuzeyinde bomba yüklü araçla saldırı

- Halep'in kuzeyindeki Soran beldesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi

Suriye'nin kuzeyinde bomba yüklü araçla saldırı

AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilinin Soran beldesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin Halep'in kuzeyindeki Soran'daki sivil savunma yetkilisi Ömer Mayir, bomba yüklü bir aracın infilak ettiğini belirtti. Patlamada 6 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktaran Mayir, olayda çok sayıda ev ve araçta maddi hasar meydana geldiğini, bazı araçların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Soran beldesini 16 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'tan almıştı.


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AzezBomba Yüklü Araçla SaldırıSoran
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