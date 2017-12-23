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Suriye'nin okul sıraları Gaziantep'ten

- Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencileri, atölyelerinde ürettikleri sıralarla hem Türkiye hem de Suriye'deki okulların ihtiyacını karşılıyor - Okulun mobilya atölyesi şefi Ayık: - "Suriye'deki okullar için de üretim yapmaya başladık. Şu an 2 bin 500 sıra takımı üretiyoruz"

Suriye'nin okul sıraları Gaziantep'ten

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'teki Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yıl önce kurulan Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü'nde okuyan öğrenciler, hem Türkiye hem de Suriye'deki okullar için üretim yapıyor.

Okulun atölyesinde sıra, dolap, masa üreten öğrenciler, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki okullarda eğitim gören Suriyeli kardeşlerine de destek oluyor.

Mobilya atölyesi şefi Perya Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının siparişi üzerine çalıştıklarını söyledi.

Bölümdeki öğrencilerin ikinci sınıftan itibaren üretime geçtiklerini ifade eden Ayık, "Öğrenciler 10. sınıfta makineleri tanıyorlar. Atölyede ağırlıklı olarak 11. sınıflarımız çalışmakta. Son sınıfta da staj yapıyorlar ve iş hayatına atılıyorlar." dedi.

Ayık, aldıkları siparişe göre sıra, okul dolabı ve masa ürettiklerini, yıllık yaklaşık 15 bin sıra takımı yaptıklarını anlattı.

Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki okullar için sıra ürettiklerini belirten Ayık, şunları kaydetti:

"Okul açıldığından beri aktif bir şekilde çalışıyoruz. Artık üretim yapan çok fazla lise var ama biz ilklerden olduğumuz için yoğun olarak çalışıyoruz. Suriye'deki okullar için de üretim yapmaya başladık. Şu an 2 bin 500 sıra takımı üretiyoruz. Bölümde 100'e yakın öğrencimiz var. Bu sıraların yapılmasında hepsinin de katkısı var. Yoğun olduğumuzda yaz tatillerinde de çalışıyoruz."

10. sınıf öğrencisi Ali Demir, zevkli olduğunu düşündüğü için bu bölümü tercih ettiğini ifade ederek, "İş bulma imkanım daha fazla. Buradan mezun olan akrabalarım var. İç mimar olmak istiyorum. Hocalarımızın yönlendirmesiyle kendimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Ahmet Özalp ise mimar olmak istediğini ifade ederek, "Okuyamazsam bile mobilyacılarda çalışabilirim. Mobilya atölyelerinde çok güzel şeyler yapılıyor. Ben de kendi tasarımlarımı yapmak istiyorum. Bölümü severek okuyorum." dedi.

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GaziantepMehmet Akif Ersoy Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiSıraSuriye
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