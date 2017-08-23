Suriye'ye insani yardımlar sürüyor

HATAY (AA) - Türk Kızılayı tarafından, Suriye'nin Türkmendağı bölgesi ve Yayladağı sınırındaki İdlib kırsalına 50 ton un ile 11 bin ekmek yardımı gönderildi.

Dernekçe hazırlanan ve içerisinde 50 ton un ile 11 bin adet ekmeğin bulunduğu 2 tır ile bir kamyonet Yayladağı ilçesine geldi.

Buradan sınıra götürülen malzemeler, Suriye tarafında bekleyen araçlara nakledildi.

Ekmeklerin Türkmendağı bölgesine, unların ise İdlib kırsalındaki Yayladağı sınırı yakınlarına kurulan çadırlara dağıtılacağı öğrenildi.

Öte yandan, İHH İnsani Yardım Vakfınca son 1 haftada Türkmendağı'na 7 bin kişilik yemek gönderildi.