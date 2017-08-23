Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi ihracat ABD
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti

Suriye'ye insani yardımlar sürüyor

- Türkmendağı ve İdlib kırsalına 50 ton un ile 11 bin ekmek yardımı gönderildi

Suriye'ye insani yardımlar sürüyor

HATAY (AA) - Türk Kızılayı tarafından, Suriye'nin Türkmendağı bölgesi ve Yayladağı sınırındaki İdlib kırsalına 50 ton un ile 11 bin ekmek yardımı gönderildi.

Dernekçe hazırlanan ve içerisinde 50 ton un ile 11 bin adet ekmeğin bulunduğu 2 tır ile bir kamyonet Yayladağı ilçesine geldi.

Buradan sınıra götürülen malzemeler, Suriye tarafında bekleyen araçlara nakledildi.

Ekmeklerin Türkmendağı bölgesine, unların ise İdlib kırsalındaki Yayladağı sınırı yakınlarına kurulan çadırlara dağıtılacağı öğrenildi.

Öte yandan, İHH İnsani Yardım Vakfınca son 1 haftada Türkmendağı'na 7 bin kişilik yemek gönderildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Hatay SınırıTürk KızılayıTürkmendağıYardım
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5