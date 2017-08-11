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Suriye'ye serum yardımı

- Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırındaki Suriye hastanelerine yılan ve akrep serumu gönderildi

Suriye'ye serum yardımı

HATAY (AA) - Türk Kızılayı tarafından Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırındaki Suriye hastanelerine yılan ve akrep serumu gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye sınırı yakınlarında kurulan çadırlarda, yaz ayları dolayısıyla yılan ve akrep sokması vakalarında artış yaşandı.

Bunun üzerine harekete geçen Türk Kızılayı, Suriye'ye gönderilmek üzere 50 kutu serum seti hazırladı.

Yayladağı sınırına gönderilen serumlar burada Suriyeli sağlık kuruşlarına teslim edildi.

Yayladağı sınırında İdlib ve Lazkiye kırsalına kurulan çadırlarda 100 bine yakın Suriyeli yaşıyor.


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Hatay SınırıTürk KızılayıYardımYılan Serumu
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