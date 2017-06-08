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Suriye'ye yönelik ramazan yardımları

- İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla ramazan ayının ilk haftasında Suriye'ye 49 tır insani yardım malzemesi gönderildi

Suriye'ye yönelik ramazan yardımları

HATAY (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla ramazan ayında Suriyelilerin yararlanması için ülkenin farklı bölgelerine 49 yardım tırı yollandı.

İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyelilere destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Ramazan ayıyla çalışmalarına hız verdiklerini anlatan Tosun, şu değerlendirmede bulundu:

"İHH'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik merkezine Türkiye ve dünyanın farklı noktalarından gelen yardım tırları zaman kaybetmeden Suriye'ye uğurlanıyor. Ramazan ayının ilk haftasında Suriye'ye 49 tır insani yardım malzemesi gönderildi. Tırların içerisinde gıda, ekmek, su, temizlik ürünleri, bebek seti ve kahvaltılıklar yer alıyor. Bu yardımlar Suriye'nin İdlib, Humus, Hama ve Halep kırsalları başta olmak üzere Türkiye sınırına yakın kamplardaki ihtiyaç sahibi Suriyeli ailelere dağıtılıyor."

Tosun, ramazan boyunca yardım tırlarının geçişlerinin süreceğini kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
İHHİnsan Hak Ve Hürriyetleri
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