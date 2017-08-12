Sürmene Çamburnu örtü yangınına ilişkin iddialar

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in Sürmene Çamburnu örtü yangınına ilişkin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Pekşen'in Sürmene Çamburnu örtü yangını ile alakalı gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan birtakım mesnetsiz iddialarıyla gündemi meşgul etmeye devam ettiği ifade edildi.

Ortaya atılan iddialar için defalarca açıklama yapıldığı vurgulanarak, bu konuda birçok gazeteye tekzip metni gönderildiği ve mahkeme kararı ile gazetelerde de yayınlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haluk Pekşen'in bahse konu olan ve tamamen yalan sözlerden oluşan değerlendirmelerinden biri, Trabzon'un Sürmene ilçesi, Çamburnu Mevkisi'nde geçtiğimiz aylarda çıkan yangından sonra yapılaşma olduğu iddiasıdır. Bu alanda yangından dolayı herhangi bir ağaç eksilmesi ve kesilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Sayın Bakanımızın beyan ettiği gibi orman yangınlarında zarar gören alanların 1 metrekaresi dahi yapılaşmaya açılmamış ve aynı sene içerisinde yeniden ağaçlandırılmaya başlanmıştır. Burada da bu ilkeden taviz verilmemiştir. Örtü yangını sonrasında yerinde yapılan incelemelerde ağaçların zarar görmediği, haliyle yeni bir dikim ihtiyacı olmadığı tespit edilmiştir. Yangının olduğu yerde herhangi bir yapılaşma asla söz konusu değildir. Alandaki yapılar, söz konusu örtü yangınından önce yapımına başlanan orman köşklerinden ibarettir ve orada meydana gelen yangınla hiç ama hiç alakası olmayan bir durumdur."

"Alandaki bir tek ağacın bile zarar görmediği ortada iken ve bu konuda bütün iddiaların iftira olduğu mahkemece onaylandığı halde halen bu iftiralara dayanarak haber yapılmasını ve bu habercilik anlayışından dolayı meslek ilkelerinin açıkça ayaklar altına alınmasını görmek bizleri ziyadesi ile üzmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, Sürmene Çamburnu ile alakalı yalan iddialara karşı bütün gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, "Gerçekleri yüce Türk milleti yakinen görüyor ve Bakanlığımızın ağaçlandırma çalışmalarını ve ormanları koruma konusundaki takdirlerini her defasında gösteriyor. Aydınlığa gözlerini kapatanlar, bütün dünyanın karardığını sanırlar halbuki gerçek kendi dünyalarını kararttıklarıdır." değerlendirmesine yer verildi.