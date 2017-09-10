Suruç AFAD Konaklama Tesisi'nde kış hazırlığı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, Suruç AFAD Konaklama Tesisi'nde barınan 14 bin Suriyeli çocuğa kışlık giysi yardımı yapıldı.

Suriyeli 35 bin kişinin kaldığı çadır kentte sığınmacıların her türlü ihtiyacı karşılanıyor.

Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu'nun girişimleri sonucu iki giyim firmasınca sığınmacılara 2 tır kışlık giysi sağlandı.

İçinde kazak, gömlek, pantolon, palto, kaban ve ayakkabı bulunan giyim malzemeleri, görevlilerce çadır kentte bulunan 14 bin çocuğa dağıtıldı.

Aileleriyle kıyafetlerini alan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Kaymakam Sinanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanlığın ve dinin gereği olarak mazlum, zulme uğramış insanlara el uzattıklarını söyledi.

Yaklaşan kış mevsimi öncesi sığınmacıların ihtiyaçlarını gidermeye başladıklarını belirten Sinanoğlu, "Kış nedeniyle Suriyeli kardeşlerimizi tepeden tırnağa kışlık elbiselerle donattık. Bu gibi yardımlar, onların ihtiyacını görüyor." dedi.

- Battaniye, soba ihtiyaçları giderildi

Çadır kentte başta çocuklar olmak üzere engelliler, kadınlar ve yaşlılara pozitif ayrımcılık yaptıklarını ifade eden Sinanoğlu, yardımda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Kışa yönelik hazırlıkları sürdürdüklerini aktaran Sinanoğlu, sığınmacıların battaniye, soba gibi kışlık gereksinimlerini de giderdiklerini sözlerine ekledi.