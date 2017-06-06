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Sürücü, bin 360 kamyonet incelenerek yakalandı

- Adana'da, kamyonetle çarptığı kişinin ölümüne sebep olduktan sonra kaza yerinden kaçtığı ileri sürülen sürücü, oluşturulan özel ekiple bin 360 araç incelenerek gözaltına alındı

Sürücü, bin 360 kamyonet incelenerek yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da, kamyonetle çarptığı kişinin ölümüne sebep olduktan sonra kaza yerinden kaçtığı ileri sürülen sürücü, oluşturulan özel ekiple bin 360 araç incelenerek yakalandı.

Plakası belirlenemeyen bir kamyoneti kullanan kişi, 1 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda Ramazan Dönüş'e (66) çarptıktan sonra kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dönüş, yapılan tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından sürücünün yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde özel ekip oluşturuldu. Kaza yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen özel ekip, akrabalarını Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'na getiren Ramazan Dönüş'e, aracından indiği sırada hızla gelen bir kamyonetin çarptığını ve aracın daha sonra kaçtığını gördü.

Ekipler detaylı incelemede, olaya karışan kamyonetin 2001 ile 2005 yılları arasında üretilen bir model olduğunu belirledi.

Bunun üzerine kentte o aralıkta yer alan aynı renkteki bin 360 kamyoneti inceleyen ekip, bir nakliye şirketine ait kamyonetin sağ aynasının yakın zamanda değiştirildiğini tespit etti.

Polis tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ozan C'nin sorgusunda, o gün yoldan geçerken bir şeye çarptığını fark ettiğini ancak bunun insan olabileceğini düşünmediğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AdanaKamyonetSürücüTrafik Kazası
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