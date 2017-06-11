Sürücülere 10 yılda, yaklaşık 18 trilyon lira trafik cezası

İSTANBUL (AA) - ARİF YAKICI - Türkiye'de polis sorumluluk bölgesinde son 10 yılda sürücülere 17 trilyon 879 milyon 281 bin 233 liralık toplam 105 milyon 320 bin 342 trafik cezası verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) istatistik verilerindeki bilgilere göre, ülkede 2007'den 2016 sonuna kadar polis sorumluluk bölgesinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, sürücülere 105 milyon 320 bin 342 trafik cezası kesildi.

Kural ihlali yapan sürücülere 10 yılda toplam 17 trilyon 879 milyon 281 bin 233 lira para ceza işlemi uygulanırken, 7 milyon 845 bin 301 araç da trafikten men edildi.

EGM'nin verilerine göre, son 10 yıllık trafik cezası istatistikleri şöyle sıralandı:

Yıl Uygulanan Trafik Ceza Sayısı Uygulanan Para Ceza Miktarı Trafikten Men Edilen Araç Sayısı 2007 7.078.579 763.224.556 638.444 2008 8.612.983 1.016.896.211 769.397 2009 8.499.073 1.061.109.823 843.089 2010 8.715.742 1.137.509.424 823.897 2011 8.969.433 1.132.938.597 762.736 2012 10.732.000 1.574.821.942 826.713 2013 13.365.520 2.372.220.636 786.087 2014 13.618.311 2.814.614.066 777.763 2015 12.389.268 2.772.582.737 731.110 2016 13.339.433 3.233.363.241 886.065

Türkiye'de, bu 10 yıl içinde sürücülere en çok "hız sınırını aşmak"tan ceza verildi. Bunu sırasıyla "emniyet kemeri takmama", "seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma" ve "alkollü araç kullanma" takip etti.

- Kazaların ilk nedeni "aşırı hız"

Ulaşım ve trafik güvenliği konusunda çok sayıda akademik çalışması bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürücülerin yaptığı hataların en başında aşırı hızın geldiğini ifade ederek, "Aşırı hız, ölümlü ve yaralanmalı kazaların başlıca nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 2006 yılında 1 milyon araca düşen ölü sayısı 379 iken, yapılan çalışmalar sonucunda 2015 yılında bu oran 191'e kadar düşürülmüştür." dedi.

Prof. Dr. Ilıcalı, 30 kilometre hızla giden araçta bulunanların trafik kazasındaki çarpışma sırasında 1. kattan düşme şiddetini, 90 kilometre hızla giden araçta bulunanların trafik kazasında 10. kattan düşme şiddetini, 110 kilometre hızla giden araçta bulunanların ise trafik kazasındaki çarpışma sırasında 15. kattan düşme şiddetini yaşadıklarını anlattı.

Saatte 80 kilometre hızla giden bir aracın 16 kilometrelik yolu 12 dakikada, saatte 96 kilometre hızla giden aracın aynı yolu 10 dakikada, 120 kilometre hızla giden aracın ise 8 dakikada aldığına dikkati çeken Ilıcalı, "Aşırı hız yapmak sürücülere çok fazla zaman kazandırmaz. Fakat, 136 kilometre hızla giderken kaza yapan bir araçta bulunanların ölüm riski, 80 kilometre hızla giderken kaza yapan araçtakilerin ölüm riskinden 12 kat fazla oluyor." ifadesini kullandı.

Ilıcalı, son yıllarda, denetimlerin artırılması, yol altyapısının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi, bölünmüş yolların yapılması, toplu ulaşım sistemlerinin gelişmesi sonucunda trafik kazalarında yaşanan can kaybı sayısında azalmalar meydana geldiğini ancak halen can kaybı oranının uluslararası ortalamalara göre yüksek olduğunu kaydetti.