Sürücülerin gözünden 15 Temmuz İstiklal Tüneli

KASTAMONU (AA) - Başbakan Binali Yıldırım tarafından önceki gün açılışı yapılan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, kış şartlarının yaşandığı bölgede ulaşımı kolaylaştırdı.

İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan, giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen, biri 5 bin 370, diğeri 5 bin 391 metrelik 2 tüpten oluşan tünel, Ilgaz Dağı'nda güvenli ve hızlı ulaşımı sağladı.

Özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nı aşmak zorunda kalan sürücüler, tünelin kendileri için "nimet" olduğu görüşünde. Bölgede 20 yıldır nakliyecilik yapan Mümtaz Ceylan, Ilgaz Dağı'nın çok çilesini çektiklerini belirtti.

Tünel sayesinde çektikleri sıkıntılardan kurtulduklarını ifade eden Ceylan, "Çok şükür tünelimize kavuştuk. Allah kazasız belasız gitmek nasip eylesin. 1 saatlik yolu 10 dakikada geçeceğiz. Yapanlardan Allah razı olsun. Özellikle Karadeniz'e çıkarken burada kamyoncu arkadaşlarımız çok zorlanıyordu. Şimdi rahat olacak." dedi.

- "Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza teşekkür ederiz"

Bölgede 25 yıldır taksicilik yapan İbrahim Çaylak ise Çankırı'dan Kastamonu'ya yolcu getirdiğini belirtti. Önceden Ilgaz Dağı'ndan geçerken çok zorluk çektiğini, tünelin yapılmasının kendisini çok sevindirdiğini aktaran Çaylak, "Artık Ankara ve İstanbul'a daha rahat gideceğiz. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza çok teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık." diye konuştu.

Kadir Kapulu ise 15 yıldır ticari taksicilik yaptığını dile getirerek, Kastamonu'dan Çankırı'ya yolcu götürdüğünü, gidiş ve gelişte tüneli kullandığını kaydetti. Tünelden çok memnun olduğunu ifade eden Kapulu, tünel yapılmadan önce Ilgaz Dağı'nı 40 dakikada geçtiğini anlattı.

Kışın çok sıkıntılar çektiğini vurgulayan Kapulu, "Tünel sayesinde Kastamonu gelişecektir. Yapılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun. Çok memnunuz." dedi.

Tüneli çok beğendiğini ifade eden Mehmet Sütcü ise "Özellikle kışın Ilgaz Dağı bizler için büyük sorun oluyordu. Bu büyük yatırımın yapılmasına vesile olanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Ilgaz Dağı'nda ulaşımı daha hızlı ve güvenli sağlayacak tünelle ortalama seyahat süresinde yıllık 345 bin 655 saat, akaryakıt tüketiminde de 8 milyon 300 bin litre tasarruf sağlanması beklenirken tünelin ekonomiye katkısının 38 milyon 200 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

Tünelin açılmasıyla 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu, 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yolda herhangi bir sıkıntı olmadığında yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunu geçiş süresi de 7 dakikaya düşüyor. Uzunluk bakımından projesi hazırlananlar arasında 3'üncü sırada bulunan tünel, trafiğe açık olanlar arasında ise ilk sırada yer alıyor.