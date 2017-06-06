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Sürücüsüz vinç otomobilleri ezip apartman duvarına çarptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde park halindeyken sürücüsüz hareket eden vinç, 2 otomobili ezdikten sonra bir apartmana çarparak durabildi.Yaylacık Mahallesi'nde TEDAŞ adına taşeron firma olarak sokak lambalarını taşıyan 20 GA 027...

Sürücüsüz vinç otomobilleri ezip apartman duvarına çarptı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde park halindeyken sürücüsüz hareket eden vinç, 2 otomobili ezdikten sonra bir apartmana çarparak durabildi.

Yaylacık Mahallesi'nde TEDAŞ adına taşeron firma olarak sokak lambalarını taşıyan 20 GA 027 plakalı vinç, iddiaya göre el freni çekilmediği için birden hareket etmeye başladı.

Yokuş aşağı hareket eden vinç, sokakta park halindeki 35 DYM 11 ve 45 SB 0715 otomobilleri ezdikten sonra apartmanın balkonuna çarptı.

Sürücüsüz vinç, apartmanın balkon duvarını da yıktıktan sonra durabildi.

Bu sırada inşaatta çalıştığı belirtilen 40 yaşındaki Ömer İstanbullu, hafif şekilde yaralandı.

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BalkonKazaOtomobilVinç
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