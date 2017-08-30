Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Böcek ilaçlı yumurta Kurmay Albay Muzaffer Düzenli Deniz
Balık fiyatları ucuzlayacak
Balık fiyatları ucuzlayacak
Tavuk etine zam
Tavuk etine zam
Bakımı ihmal edilmemeli
Bakımı ihmal edilmemeli
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı

Sürüden ayrılan koyunları kurtlar kaptı

- Erzincan'da, yayladan köye götürülürken sürüden ayrılan 80 koyun, kurtların saldırısıyla telef oldu

Sürüden ayrılan koyunları kurtlar kaptı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, yayladan köye götürülürken sürüden ayrılan 80 koyun kurtlar tarafından telef edildi.

Tercan ilçesindeki bir yaylada besicilik yapan Davut Boz, dün yakınlarıyla Erzincan-Tercan karayolunu kullanarak 600 koyunluk sürüsünü yayladan Gevenlik köyüne götürmek istedi.

Geceyi açık alanda koyunlarla geçiren besiciler, sabah uyandıklarında sürüdeki koyunların bir bölümünün olmadığını fark etti.

Yola çıktıkları güzergahtan geri dönerek kayıp koyunlarını arayan besiciler, bir süre sonra 80 koyunu kurtlar tarafından telef edilmiş halde buldu.

Davut Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yayladan köye götürmek istedikleri koyunlardan bir bölümünün yolda sürüden ayrıldığını söyledi.

Sürüden ayrılırken fark etmedikleri koyunları gece kurtların telef ettiğini anlatan Boz, "Geceyi dışarıda geçirdik, sabah kalktığımızda koyunların bazılarının sürüde olmadığını anladık. Geldiğimiz güzergaha baktığımızda 80 koyunumuzun kurt saldırısına uğrayarak telef olduğunu fark ettik." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ErzincanErzincan-Tercan KarayolunuGevenlik KöyüKoyun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5