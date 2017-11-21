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Sürüklenen gemideki mürettebat kurtarıldı

Rusya'nın Rostov Limanı'ndan hareket eden ve Bartın Limanı açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen demir yüklü gemideki 6 mürettebat helikopterle kurtarıldı.

Sürüklenen gemideki mürettebat kurtarıldı

BARTIN (AA) - Alınan bilgiye göre, Rusya'nın Rostov limanından hareket eden demir yüklü Rus bayraklı "Nefterodoz 29" gemisi, Bartın'ın yaklaşık bir mil açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Gemidekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, gemide bulunan 6 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı.

Helikopterle kurtarılan 6 kişi, Bartın Limanı'na getirildi.

Kurtarılan Rus kuru yük gemisi, İnkumu sahiline 500 metre açıkta bekletiliyor.

Muhabir: Selim Bostancı

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HelikopterMürettebatRostov LimanıTürkiye
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