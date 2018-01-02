Sürüklenen tekneyi kurtarmak için seferber oldular

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, kuvvetli rüzgarda sürüklenen teknenin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

31 Aralık 2017 tarihinde Torba Mahallesi açıklarında yakıtı bittiği öğrenilen yaklaşık 9 metrelik özel tekne, kuvvetli rüzgarla birlikte kayalıklara sürüklenmeye başladı.

Teknenin sürüklendiği fark eden ve bölgede balık turu düzenleyen "Barancan" isimli teknedekilerden kaptan Ercan Üçer ve mürettebat, kurtarma çalışması başlattı. Üçer ve beraberindekiler, tekneyi kayalıklara çarpmadan halatla teknelerine bağladı. Tekne kayalıklara çarpmaktan son anda kurtarıldı. Teknenin kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Üçer, gazetecilere, sürüklenen tekneyi güçlükle kurtardıklarını söyledi. Havanın çok kötü olduğunu belirten Üçer, "Teknenin içinde iki kişi vardı. Biz de teknemize halatla bağladık ve daha sonra fırtınada çekmeye başladık. Daha sonra tekneye yakıt verdik." diye konuştu.