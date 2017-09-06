Sur'un 2 mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Belediye Başkan Vekili Kaymakam Bilal Özkan, Ali Paşa ve Lalebey mahallelerinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Sözde direniş görüntüsü oluşturmaya çalışmakla beraber başarılı olamayan terör örgütünün uzantılarına asla fırsat verilmeyecektir. Devletimiz bu çalışmayı takvimi içerisinde bitirmeye kararlıdır." dedi.

Özkan, belediye binasında düzenlenen basın toplantısında, İslam ve Türk medeniyetinin çok önemli bir merkezi olan Diyarbakır'ın uzun bir süre teröristlerin yıkım saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Sur'daki yıkımın müsebbibi olan teröristlerin, vatandaşların evlerini zorla işgal ederek duvarları kırdığını, çukurlar kazdığını, 66 güvenlik gücünü şehit ettiğini anımsatan Bilal Özkan, teröristlerin sonunda belasını bulduğunu belirtti.

- "Devletimiz vatandaşın yanında oldu"

Terör örgütü ile onların sivil toplum ve siyasi uzantılarının Ali Paşa ve Lalebey mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını bir mağduriyet algısına çevirmeye gayret ettiğini vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:

"Öncelikle bilinmelidir ki yıkımın ve yoksulluğun yegane müsebbibi, bölücü, hain ve halk düşmanı PKK terör örgütü ve onun gerek sivil toplumdaki, gerekse siyasi alandaki uzantılarıdır. Devletimiz her zaman halkının yanında, yaraları sarıcı ve sahiplenici olmuştur. Çukur teröründen zarar gören vatandaşlarımıza yapılan aylık bin lira kira yardımı, taşınma ve eşya yardımları, sosyal ve psikolojik destek faaliyetleri bunun en güzel örneğidir. Burada toplamda 3 bin 217 aile var. Devletimiz bu süreçte gece-gündüz demeden vatandaşının yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir."

Bilal Özkan, 2008 yılında dönemin Büyükşehir Belediyesi, Sur Belediyesi, TOKİ ve Valilik arasında bölgede daha insani bir yaşamı tesis etme adına "Kentsal Dönüşüm Protokolü" imzalandığını hatırlatarak, "Bugün bağırıp çağırarak, halkı kışkırtmaya çalışarak gündemi meşgul edenler bu protokolde imza sahibidirler." ifadelerini kullandı.

Devletin Sur'da yaptığı sosyal yardımların yaklaşık 100 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Özkan, Sur'un imarına ise 2 milyar lira harcandığını kaydetti.

- "Vatandaşımızla her konuda mutabık durumdayız"

"Vatandaşına kıymet vermeyen bir devlet bu kadar yatırım yapar mı? Cevabını hainler versinler." diyen Bilal Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TOKİ tarafından tespitler yapılmış, acele kamulaştırma kararı alınarak tespit edilen bedeller eksiksiz olarak vatandaşlarımızın hesaplarına yatırılmıştır. Taşınmaları için vatandaşlarımıza makul süre verilmiş ve bu süre de defaatle uzatılmıştır. Kaymakamlığımızca taşınan vatandaşlarımıza 500 lira taşınma, aylık 500 lira da kira yardımı yapıyoruz. Vatandaşımızla bu noktada asla bir sorunumuz olmayıp, her konuda mutabık durumdayız. Biz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesini yönetim anlayışımıza şiar edinmiş durumdayız."

- "Terör örgütünün uzantılarına asla fırsat verilmeyecektir"



Ali Paşa ve Lalebey mahallelerinde 477 konut olduğuna işaret eden Özkan, 123 ailenin halen yerinde kaldığını, 354 ailenin ise evini boşalttığını aktardı.

İki mahalledeki tahliyeleri geçen yıl yapmayı planladıklarını ancak vatandaşa ek bir süre daha vermeyi tercih ettiklerini aktaran Bilal Özkan, devlet ve halkın arasına girmeye çalışan, bölgedeki huzur, sükunet ve güven ortamını bozmaya çalışan terör örgütünün halkı provoke ettiğini vurguladı.

Özkan, "Sözde direniş görüntüsü oluşturmaya çalışmakla beraber başarılı olamayan terör örgütünün uzantılarına asla fırsat verilmeyecektir. Devletimiz bu çalışmayı takvimi içerisinde bitirmeye kararlıdır. Devletimiz, aynı bölgede ve Sur'un tamamında oluşacak yeni yaşam alanları içerisinde Surlu, Diyarbakırlı hemşehrilerimizin güven ve huzur içerisinde yaşamasını sağlama noktasında tam ve kesintisiz irade sahibidir.

Sağduyu içerisinde çalışmalarımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Onlar biliyorlar ki yapılan bu çalışmaların tamamı Sur halkının huzur ve refahı içindir." değerlendirmesinde bulundu.