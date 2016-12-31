Sur'un terör mağduru sakinleri yeni yıldan umutlu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle sıkıntı yaşayan ve mağduriyetleri devletin desteğiyle giderilen esnaf ve vatandaşlar 2017 yılına umutla bakıyor.

Sur ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırılarının yaşandığı dönemde kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf, güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonlar sonucu teröristlerden temizlenen ilçede yeni yıla huzurlu girecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Vatandaşlar 2017 yılının Diyarbakır ve Türkiye için huzurlu olması temennisinde bulunurken, huzurun sağlandığı Sur'da da yeni yıl dolaysıyla alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Sur sakinlerinden Gökhan Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonlarda şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, 2016 yılının Diyarbakır ve Türkiye için sıkıntılı geçtiğini anımsattı.

Yeni yılın sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulunan Öztürk, 2017'nin hem Diyarbakır hem de ülke adına iyi geçmesini beklediğini belirtti.

Yeni yılda Suriye'de ve dünyada barış olması dileğinde bulunan vatandaşlardan Filiz Öztürk, sıkıntıların bir daha yaşanmaması, bombaların bir daha patlamaması temennisi ile 2017'nin ülkeye huzur ve güzellik getirmesini istedi.

Öztürk, "İnsanlarımız mutlu olsun, bu acılardan kurtulsun. Suriye'de ve her yerde barış olsun. Bütün insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bir daha öyle acılar yaşanmasın. O evlerin önünden geçtiğimiz ve yıkık evleri gördüğümüz zaman içimiz acıyor. Üzüntü yaşıyoruz. Hepimiz kardeşiz. Beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

İlçedeki terör olaylarından dolayı evini terk etmek zorunda kalan vatandaşlardan Şakir Kavgalı, bir yıldır evinden ayrı kaldığını belirterek, yeni yılın Türkiye için hayırlara vesile olmasını diledi.

Sur'daki evlerinde çok rahat olduklarını aktaran Kavgalı, şöyle devam etti:

"Sur'da tek katlı evimiz vardı. Evimiz çok güzeldi. Terör olaylarından dolayı çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Evimizin önüne bombalar yerleştirdiler. Çocuklarımız okuluna gidemiyordu. Sur'u terk ettik. Çocuklarımı okutuyorum. Üç çocuğum üniversiteye gidiyor. Onlara yol parası veremiyorum. 9 yaşındaki oğlum Muhammed, dersleri çok iyiydi ama terör olaylarından dolayı psikolojisi bozuldu. Şimdi eskisi gibi değil."

"Terörün Allah belasını versin. Terör millete ve devlete zarar verdi." diyen Kavgalı, Türkiye'de, Türk bayrağının altında beraber yaşadıklarını anlattı.

Kavgalı, şu görüşleri dile getirdi:

"Biz Türk bayrağının altında beraber yaşıyoruz. Benim gelinim Türk. Kürt-Türk diye bir ayırım olmaz. Bunlar, 'Biz Kürtlerin hakkını savunuyoruz, bize oy verin' deyip kandırdılar. Oysa Kürtlere en büyük zararı bunlar verdi. Onlar Kürtleri tarumar etti. Kürtler artık aklını başına aldı. Artık onlara oy vermezler. 1978 yılından beri Sur'daydım. Bu gece 53 yaşıma giriyorum. Sur'dan çıkalı bir yaşıma daha giriyorum."

- Esnaf mutlu

Sur esnafından Ferhat Ünalan da, yeni yılın iyi geçmesi temennisinde bulunarak, esnaf açısından kötü bir yılı geride bıraktıklarını, yeni yılda işlerinin açılmasını istediklerini bildirdi.

Yeni yılın barış ve huzur içinde geçmesini dileyen esnaf Cumali Karataş, "İnsanlar huzurlu yaşasın, barış olsun. 2016 yılında Sur esnafı çok zarar gördü. İnşallah 2017 yılı huzurlu geçer." dedi.

Esnaf Ramazan Akdemir, 2016 yılının başlarında terör olaylarından dolayı iş yerlerinin kapalı olduğunu anımsatarak, gelecek yıldan umutlu olduklarını söyledi.

Akdemir, "2016 yılının başlarında iş yerlerimiz kapalı olduğu için bir şey yapamadık. Operasyonlar bittikten sonra hem Sur hem Diyarbakır olarak işlerimiz yavaş yavaş açılıyor. Eski ticaretimizi yakalayacağımıza inanıyoruz. 2017'ye umutlu bakıyoruz." ifadesini kullandı.







