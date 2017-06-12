Sürüyü özel güvenlik bölgesine götürmeye çalıştılar

BİTLİS (AA) - Siirt'ten, bin 500 küçükbaş hayvanı özel güvenlik bölgesine götürmeye çalışan kişilerle ilgili adli işlem başlatıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Genel Emir ve Jandarma Genel Komutanlığının 13 Şubat 2017 tarihli "Mera, Yaylak, Otlak ve Kışlakların Kiralanması" konulu emri gereği, göçer hareketleriyle ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı personelinin, Siirt ve Batman'da ikamet eden göçerlerle yüz yüze görüştüğü ve uygun görülenlere otlatma izni verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"10 Haziran'da saat 09.00 sıralarında Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında, İbrahim B. ve İsmet B. isimli şahıslar, bin 500 küçükbaş hayvanı otlatmak maksadıyla Muş'a götürdüklerini beyan etmişlerdir. Söz konusu şahısların Bitlis merkeze bağlı Ortakapı Köyü Muhtarı Yusuf A. ile anlaşarak hayvanları, kayıtlıymış gibi hülle yapmak suretiyle sürüyü Ortakapı köyü bölgesine indirdikleri, bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyet gösterdiği ve özel güvenlik bölgesi ilan edilen Sehi bölgesine geçirmeye çalıştıkları güvenlik kuvvetlerimizce tespit edilmiştir."

Açıklamada, bölgeye göçer olarak gelen İsmet B. hakkında yapılan çalışmalar neticesinde, şahsın 2016 yılında Ortakapı köyü Keçeli mezrasında göçerlik yaptığı, terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu, oğlu Lokman B'nin halen örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Ayrıca şahıslara bölgenin özel güvenlik bölgesi olduğunun ve hayvanları yerel halkın üzerine kayıtlı göstererek sürü getirilmesi ve bölgede otlatılmasının yasaklandığının belirtildiği kaydedilen açıklamada, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde uygun yer bulmaları halinde müracaat etmelerinin istendiği ifade edildi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce gerekli idari işlemlerin başlatıldığı, 11 Haziran'da araçlarla hayvanların Siirt'e gönderildiği bildirilen açıklamada, olayla ilgili Ortakapı Köyü Muhtarı Yusut A. hakkında "Görevi kötüye kullanmak ve i̇hmal", bölgede cep telefonuyla video kaydı yaparak güvenlik güçlerine küçük düşürücü yorumlarda bulunup, sosyal medyada yayınlayan Mithat B. hakkında da "Kolluğa mukavemet, verinin i̇zinsiz dağıtımı ve hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Terör örgütü PKK, özellikle göçer dediğimiz sürü sahiplerinin gelip dağlarda ve yaylalarda bulunmalarını lojistik destek sağlamak, güvenlik ve iletişim faaliyetlerinde kullanmak maksadıyla istemektedir. Bölgede icra edilen yoğun operasyonlar nedeniyle hem çobanların can güvenliği tehlikeye girmekte hem de operasyonların etkinliğini azaltmaktadır. Sonuç olarak çobanların, göçerlerin ve yöre halkının can güvenliği sorununun olmadığı, terör örgütü PKK'nın kullanamayacağı bütün bölgelerde göçerlere hayvan otlatma izni verilmektedir."