SÜSBİR'den Millet Bahçesi çağrısı!

Konu ile ilgili önemli açıklamalar yapan, Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, "Biz Avrupa Birliği ülkelerine her geçen yıl artan oranlarda ihracat yapabilen bir sektörüz. Hollanda, İngiltere, Almana, İtalya ve Türk Cumhuriyetleri bizden bitki alıyor. Durum buyken kaynaklarımız fahiş birim fiyatlar ödenerek yurt dışına gidiyor. 2018 yılında 61 milyon dolar ithalat yapılmış. Yazık değil mi?’’ ifadelerini kullandı.



"Yerli bitki kullanımı ve ihracatını artırmak zorundayız"



Emek yoğun ve istihdama büyük katkısı olan süs bitkileri sektörünün 2018 yılında 2 milyon kişinin geçim kaynağı olduğunu, 6 milyar TL’lik üretim değerine, 71 milyon dolarlık ihracata ulaştığını kaydeden Akcan, ‘’2019 yılının ilk dört ayı incelendiğinde ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre eşit düzeyde. İthalat ise, % 45 azalmış. Sürekli büyüyen ve katmadeğerini yükselten bir sektörüz. Yerli bitki kullanımı ve ihracatı artırmak zorundayız.’’ dedi.



"Belediyeler çevre ve peyzaj çalışmalarında yerli bitkiyi tercih etmeli"



Yurt içinde en büyük alıcılarının belediyeler ve diğer kamu kurumları olduğunu vurgulayan Akcan, ‘’ Üreticimiz adına göreve başlayan tüm belediye başkanlarına çağrımızdır. Çevre ve peyzaj çalışmalarında yerli bitkileri tercih edilmesi ve ürün alım planlarının daha önceden bizler aracılığıyla üreticimize duyurulması, Türk üreticisi ve milli ekonomik menfaatlerimiz için çok gereklidir.



"2018 yılında 61 milyon dolar ithalat yapılmış. Yazık değil mi?"



Bizler alım planlarını önceden öğrenirsek, kendi üretim planlamamızı yapar, tüm talebi en kaliteli yerli bitkilerle karşılarız. Biz Avrupa Birliği ülkelerine her geçen yıl artan oranlarda ihracat yapabilen bir sektörüz. Hollanda, İngiltere, Almana, İtalya ve Türk Cumhuriyetleri bizden bitki alıyor. Durum buyken kaynaklarımız fahiş birim fiyatlar ödenerek yurt dışına gidiyor. 2018 yılında 61 milyon dolar ithalat yapılmış. Yazık değil mi?’’ ifadelerini kullandı.



"En az %70 oranında yerli bitki tercih edilmeli"



Akcan, ‘’Millet Bahçelerinde de özellikle maddi değer bazında en az %70 oranında yerli bitki tercih edilmeli. Kullanılacak yerli bitkinin adet olarak çok büyük bir önemi yok. Örneğin tanesi 10 liradan 10 yerli bitki 100 lira eder. Yanına 1 tane 1000 liralık ithal bitki dikerseniz o bahçeye yerli diyebilir misiniz? Hatta bu konu mevzuatla garanti altına alınmalı’’ dedi.



"Ödemeler ivedilikle yapılmalı"



Yerel seçim sürecinde belediyelerin daha önce yaptıkları çevre ve peyzaj çalışmalarının ödemelerini yavaşlattığını, üreticilerin hak edişlerin bir bölümünü tahsil edemediğini de açıklayan TÜRKTOB Başkanı Akcan, ‘’Süs bitkileri sektörü olarak 5 bine yakın üreticimiz yeni ekim / dikim dönemine hazırlık yapmakta zorlanıyor. Ödemeler ivedilikle yapılmalı.’’ dedi