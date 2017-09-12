Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Avro Avustralya Rohingya
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Hamsi tezgahta 15 lira
Hamsi tezgahta 15 lira
Eylül ayı beklenti anketi
Eylül ayı beklenti anketi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi
Medikalde Samsun zaferi
Medikalde Samsun zaferi

Suşehri'nde "kaplıca suyu" davası

- Sivas'ın Suşehri ilçesindeki bir köyde "kaplıca suyu" anlaşmazlığı nedeniyle görülen davanın ilk duruşması yapıldı - Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı duruşma ertelendi

Suşehri'nde

SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesindeki bir köyde "kaplıca suyu"nun kullanım hakkı nedeniyle köy derneği ve işletmeciler arasında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Suşehri Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle polis ekipleri adliye binasının bulunduğu Hükümet Konağı çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Sivas'tan da ilçeye takviye polis ekipleri ve TOMA gönderildi. Polisler davalıları aradıktan sonra adliye binasına aldı.

Akçağıl Köyü'ndeki termal suyunun kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan köy tüzel kişiliği ve kaplıca işletmecilerinin katıldığı duruşmada tarafları dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.

Akçaağıl Köyü Dernek Başkanı Mehmet Özdemir, kaplıcanın işletmeciliği yapan Alim Akyol ve Akçağıl Köyü Muhtarı Mustafa Demirtaş, Hükümet Konağı önünde basın mensuplarına yaptıkları açıklamada süreçle ilgili bilgiler verdiler.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kaplıca SuyuMahkemeSuşehri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5