SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi Tire Entegre Tesisleri Açılış Töreni

Başbakan Yıldırım, Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi Tire Entegre Tesisleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tesislerin İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Göreve geldiklerinden bu yana her gün yeni projenin temelini attıklarını, artık yetişemediklerini ve aynı anda birçok tesisin açılışını gerçekleştirdiklerini, Türkiye'nin her köşesinde çok önemli, çok güzel, hayırlı gelişmelerin yaşandığını, yeni tesislerin de hizmete açılacağını belirten Başbakan Binali Yıldırım, şöyle devam etti:

"Terörle bizi yormaya çalışanlar bilsin ki biz yorulmayız. Bu ülkenin birliğini, dirliğini, kardeşliğini bozmak isteyenlere karşı da pabuç bırakmayız. Evelallah bu projeler, bu çalışmalar, bu gayretler terörü de ülke gündeminden düşürecek en önemli faaliyetler olarak devam edecek. Açılan her tesis, yapılan her yatırım, ekmek olarak, iş olarak, hizmet olarak millete geri geliyor. Bu sebepten hükümet olarak, Türkiye için kim bir çivi çaktıysa her zaman yanında olduk, destekçi olduk, yardımcı olmaya da devam edeceğiz."

- SÜTAŞ Tesisleri

Küçük Menderes Ovası'nda hizmete açılan SÜTAŞ Tesisleri'nin 120 bin metrekarelik alanda entegre tesisler, süt fabrikası, yem fabrikası, geri dönüşüm ve enerji tesisi, gübre üretim tesisinden oluşan bir kompleks olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, üniversite sanayi iş birliği modeliyle üreticilere hizmet verecek bir eğitim merkezinin de alanda yer alacağını ifade etti.

Tesislerde atıklardan elektrik enerjisi ve ısı enerjisi üretileceğine, fabrikada hiçbir şeyin zayi olmayacağına işaret ederek, "Çevre dostu" tesislerin hem enerjisini karşılayacağını hem de üretim yapacağını anlatan Başbakan Yıldırım, tesislerin bitkisel üretimin tetiklenmesi için de önemli bir fırsat olacağına, bölgenin berekete kavuşacağını, 850 vatandaşa doğrudan iş sağlayacağını, 8 bin üreticiye de düzenli aylık gelir kazandıracağını bildirdi.

- "İzmir üretimin merkezi"

Tarım deyince birçok insanın aklına İzmir kentinin gelmediğini, ancak İzmir'in üretimin merkezi olarak görüldüğünü vurgulayan Yıldırım, 1,1 milyar liralık hayvansal üretim değeri ile İzmir'in Türkiye ikincisi olduğunu kaydetti.

Canlı havan varlığı bakımından da Türkiye ikincisi olan İzmir'in, AK Parti iktidarında en fazla hayvancılık desteği alan ikinci il olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, geçmiş 14 yılda 1,5 milyar liralık hayvansal desteği İzmirli üreticilere aktardıklarını, kentin çiçekçilik, gıda ve tarımda önemli başarılara imza attığını aktardı.

Tarımsal ihracatın yüzde 13,5'inin İzmir'den yapıldığına dikkati çeken Binali Yıldırım şöyle devam etti:

"Tarım stratejik bir sektördür. Türkiye ne kadar kalkınırsa kalkınsın, ne kadar ileri teknolojiye sahip olursa olsun tarım her zaman Türkiye için öncelikli stratejik bir sektör olmaya devam edecektir. Göreve başladığımız günden bugüne çiftçimizin yüzü gülsün diye yorulmak, durmak nedir bilmeden çalışıyoruz. 2002'de 8 milyon ton olan süt üretimini 2015 yılı itibarıyla 19 milyon tona çıkardık. İki katından fazla bir artış sağladık. Süt ihracatını 24 milyon dolardan tam 235 milyon dolara yükselttik. Bugüne kadar öğrencilerimize 252 bin ton süt dağıtıldı. 14 yıllık çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada süt üretimi yapan 9 ülkenin bir tanesi. 2023'e gelmeden Türkiye, ilk 10 ülke arasında süt üretiminde yerini aldı. Burada da en büyük pay İzmir'in. Teşekkür ederiz İzmir'e."

- Diğer tarım faaliyetlerinde de başarı

Türkiye'nin Avrupa süt üretiminde 3. olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, "Diğer tarım faaliyetlerinde de ciddi başarılara imza attık. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1 numara olduk. 4. sıradaydık, 1. sıraya geldik. Dünyanın 3. büyük tohum gen fabrikasını da yine Türkiye'de açtık 2002 yılında. 36 milyar olarak devraldığımız tarımsal milli geliri 4 katına çıkardık, 147 milyar liraya çıkardık." diye konuştu.

Tarımsal ihracatı 4 kattan fazla artırdıklarını, Milli Tarım Projesi ile havzaya göre tarım çalışmasını başlattıklarını aktaran Başbakan Yıldırım, "941 havzada, hangi havzada hangi ürünlerin yetişeceğine dair bir plan yaptık. Herkes aynı ürüne yüklenmeyecek. Dengeli olarak ürünler dağılacak. Burada bir dedikodu yaymışlar, patates ekilmeyecekmiş, desteklenmeyecekmiş. Kocaman bir yalan, patates buranın vazgeçilmez ürünüdür, desteklenmeye devam edecek." dedi.

Gübrede KDV oranını kaldırdıklarını ve ciddi bir ucuzlamanın söz konusu olduğunu açıklayan Yıldırım, "Bundan sonraki stratejimiz kimyevi gübreden ziyade organik, biyolojik gübrelere yoğunlaşmak. Biliyorsunuz bu kimyasal gübreyi alçak terör örgütü patlayıcı olarak kullanıyor ve birçok insanımızın canı yanıyor. Bunların önüne geçilecek." ifadesini kullandı.

Milli Tarım Projesi kapsamında mazota da önemli destek getirdiklerini, tarım sektörünü ileri taşıyacak anlık süt kayıt sistemini kurduklarını ve önemli projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Binali Yıldırım, "Hükümet olarak Türkiye'nin topyekün kalkınması maksadıyla her alanda önemli adımlar atmanın, büyük atılımlar gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. Bütün kurumlarımızı bu amaç uğrunda tam seferberlik ilan ettik. Türkiye'yi dünyanın parmakla sayılacak ülkeler arasında sokmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Tesisin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yıldırım, bakanlar ve ilgililer tarafından gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıklı yarınlar temennisinde bulunarak, kurdeleyi kesti.

Programa Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız AK Parti İzmir Milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sık sık tezahürat ve alkışla kesildi. Erdoğan konuşması sırasında bir ayran isteyerek, "Bizim milli içkimiz ayrandır" sözleriyle açtığı ayranı içti.

Erdoğan, ayran şişesini de imzaladı.