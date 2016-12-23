"SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri" açılışı

İZMİR (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'nin bir taraftan küresel oyunları bozmaya çalışırken diğer taraftan da açılış ve yatırımları gerçekleştirdiğini belirtti.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile İzmir'in Tire ilçesindeki "SÜTAŞ Ege Sütçülük Projesi, Tire Entegre Tesisleri"nin açılış törenine katıldı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Kur'an-ı Kerim okundu.

Buradan konuşan Bakan Çelik, açılışı yapılan tesisin SÜTAŞ ailesine, İzmir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, dünya ve bölgemizde önemli gelişmelerin yaşandığını bir süreçten geçildiğini küresel hesaplaşmaların terör örgütleri üzerinden görüldüğüne dikkati çekti.

Yaşanan vahşetleri ifade etme noktasında kelimelerin yetersiz kaldığını vurgulayan Çelik, "Bilgi çağının, terör çağına dönüştüğü, insanın çok ama insanlığın kıt olduğu, dünyanın çivisinin çıktığı bir ortamda Türkiye olarak çıkarlar üzerine değil, değerler üzerine eğer geleceğin yeni dünya düzeni inşa edilmezse huzurun lafta kalacağını, gerçekleşmeyeceğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın liderliğinde bir taraftan küresel oyunları bozmaya çalışırken diğer taraftan da açılış ve yatırımları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Çelik, Türk tarımının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın liderliğinde önemli bir noktaya geldiğini ama bunun yeterli olmadığını aktararak, bu konudaki hedeflerine ulaşma noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Tarım sektörünün sorunlarını fotoğraflamak adına tarımın içerisinde olan her kesim ile görüştüklerini problemleri tespit ettiklerini anlatan Çelik, "Tarım sektörünün fotoğrafını iyi çektiğimiz inancındayım, gece gündüz demeden yoğun bir çalışma gerçekleştirdik, bu fotoğraftan ortaya çıkan tablo ise Sayın Başbakanımızın İzmir'de Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara'dan açıkladıkları gibi milli tarım projesi diye isimlendirdiğimiz projenin hayata geçmesi oldu." şeklinde konuştu.

Bakan Çelik, toprağın korunması ve bir karış toprağın boş kalmaması için yasal düzenlemeleri getirdiklerini anlatarak, ovaları kurtarmak anlamında çalışmalar yaptıkları bazı ovaları tarımsal sit alanı ilan edecekleri bilgisini verdi.

2018 yılından itibaren suyun olduğu arazilerde damlama ve yağmurlama sistemine geçilmesini zorunlu hale getireceklerinin altını çizen Çelik, bu sistemi kullanmayan üreticilerin desteklemelerden pay alamayacaklarını söyledi.

Çelik, sertifikalı tohumun kullanılmasının verimin artması noktasında önem arz ettiğini vurgulayarak, fındık, üzüm, incir, kaysı ve Antep fıstığının daha sağlıklı pazarlanmasını TMO'nun üzerine alacağını aktardı.

Hayvancılık alanında da önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Çelik, Türkiye'nin kendi kendine yetecek duruma gelmesi noktasındaki çalışmaların kısa süre sonra meyveleri vereceğini kaydetti.

SÜTAŞ Genel Müdürü Muharrem Yılmaz, açılışa gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile bakanlara teşekkür ederek, "çağın vebası" diye nitelendirdiği terörü lanetledi, şehitlere rahmet diledi.

Üzerlerine düşen görevin üretmek, daha fazla istihdam sağlamak ve kalkınma yolunda ilerlemek olduğunu aktaran Yılmaz, 41 yıldır sadece süte odaklandıklarını bir marka yaratmayı amaçladıklarını bu yolda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde 120 bin metrekare alana 65 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesiste yıllık 100 bin ton süt işlenmesi hedefleniyor.