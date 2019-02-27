Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya Bursa mersin
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Katlansa da ÖTV’ye tabi
Benzinde 11 kuruş indirim
Benzinde bu kez indirim
Vergide dijital dönüşüm
Vergide dijital dönüşüm
İTO'dan istihdam çağrısı
İTO'dan istihdam çağrısı
Üç finans ödülü birden
Üç finans ödülü birden

Sütte protein zenginleştirmesi yapılabilecek

- Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle sütlerde protein zenginleştirmesine gidilebilecek - İçme sütleri, koyun, keçi, manda ve inekten elde edilecek. Bu sütlere farklı hayvan türlerine ait sütler karıştırılamayacak

Sütte protein zenginleştirmesi yapılabilecek
banner17

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle sütler protein yönünden zenginleştirilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle "laktozsuz süt" ve "laktozu azaltılmış süt" ile ilgili düzenleme yapıldı.

Buna göre, laktoz oranı yüzde 0,1'in altına düşen sütler "laktozsuz süt" olarak isimlendirilebilecek.

Sütün yağlılık sınıflandırması Avrupa Birliği'ne uyumlu olarak tekrar düzenlenirken, önceki düzenlemede yüzde 2,8 olan inek sütünün protein oranı yüzde 2,9 olarak kabul edildi.

Süt ürünlerinin resmi adları, "pastörize süt", "sterilize süt", "yüksek sıcaklıkta pastörize süt", "UHT süt" olarak yeniden belirlendi.

Tebliğe göre içme sütleri, koyun, keçi, manda ve inekten elde edilecek. Bu sütlere farklı hayvan türlerine ait sütler karıştırılamayacak.

İçme sütü üretiminde sadece çiğ ve pastörize süt kullanılabilecek ve tebliğ kapsamında süt tozundan süt üretimi yapılamayacak.

Düzenlemeyle yağ standardizasyonunun sadece krema ve sütle yapılabileceği de hükme bağlandı.

Tebliğ uyarınca sütler protein yönünden zenginleştirilebilecek, içme sütlerinin protein içeriği "süt proteini" ile artırılabilecek.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine 31 Aralık 2019'a kadar geçiş süresi verildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteSüt ProteiniTarım Ve Orman BakanlığıTürk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5