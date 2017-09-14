'Suu Çii, ahlaki otoriteyi Arakan halkının acılarına dikkat çekmek için kullanmalı'

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin sahip olduğu ahlaki otoriteyi Arakan halkının acılarına dikkat çekmek için kullanması gerektiğini söyledi.

Başkent Londra’da ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Johnson, Myanmar yönetiminin, Arakan Müslümanlarına (Rohingya) yönelik saldırılarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin, geçen hafta yaptığı açıklamada Suu Çii'yi "Çağımızın en çok ilham veren figürlerinden biri" olarak nitelendirmiş olmaktan dolayı pişman olup olmadığını sorması üzerine Johnson, "Suu Çii Myanmar’ı askeri cuntanın on yıllar süren baskısından kurtardı. Demokrasi mücadelesini takdir ediyorum. Dünyada pek çok insan bunu paylaşıyor. Ancak şu anda bu ahlaki otoriteyi Arakan halkının acılarına dikkat çekmek için kullanmalı." yanıtını verdi.

Myanmar'da yaşananları "trajedi" olarak nitelendiren Johnson, Arakan Müslümanlarının insan haklarının ihlal edildiğini söyledi.

"Hiç kimse olup bitenleri hafife almamalı." ifadesini kullanan Johnson, 370 bin kişinin yerinden edildiğini hatırlattı.

Myanmar'da hiç kimsenin askeri rejime geri dönüldüğünü görmek istemediğine dikkati çeken Johnson, "Ama sivil hükümetin ve Suu Çii’nin şimdi bu insanların Myanmar’a dönmelerine izin verileceğini açıkça söylemesi, insan hakları ihlallerini ve yüzlerce, hatta binlerce kişinin öldürülmesinin sona ereceğini açıkça söylemesi hayati önem taşıyor." diye konuştu.

"(Myanmar için) belirleyici bir süreçteyiz"

Tillerson da Myanmar'la ilgili bir soru üzerine, "Ortada güç paylaşımına dayalı bir yönetim olsa da bence şu anda pek çok bakımdan yeni bir demokrasi için belirleyici bir süreçteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Suu Çii'nin içinde bulunduğu durumun zorluğunu ve karmaşıklığını bildiklerini belirten Tillerson, "Uluslararası toplumun, insanların etnik kökenine bakılmadan muamele görmesi, şiddetin, kovuşturmanın, pek çoklarının etnik temizlik diye nitelendirdiği olayların sona ermesi için desteğini dillendirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Bu sürecin Myanmar'ın alacağı istikameti belirleyeceğini ifade eden Tillerson, "Suu Çii'nin liderliğine destek vermeliyiz ancak güç paylaşımındaki askeri kanada da bunun kabul edilemez olduğunu açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde söylemeliyiz." görüşünü dile getirdi.