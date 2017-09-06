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"Suudi Arabistan Arakan'daki ihlalleri durdurmak için çaba harcıyor"

- Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Hireyci, ülkesinin Myanmar'da Arakanlı Müslümanları hedef alan hak ihlallerini durdurmak için çaba harcadığını vurguladı

ANKARA (AA) - Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim el-Hireyci, ülkesinin Myanmar'da Arakanlı Müslümanları hedef alan hak ihlallerini durdurmak için çaba harcadığını belirtti.

Hireyci, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı'nın insan hakları konularına büyük bir önem verdiğine dikkati çekerek, "Suudi Arabistan yönetimi, 1997 yılından bu yana gerek insan haklarıyla ilgili gerekse çeşitli şekillerde etnik ayrımcılık, işkence ve benzeri aşırı, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelerle ilgili çeşitli temel uluslararası sözleşmelere katılmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Myanmar'ın bu bölgesindeki Müslümanların yaşadığı insani trajedi konusunda hiçbir çabayı esirgemediğini belirten Büyükelçi Hireyci, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan Krallığı'nın ilkeli yönetimi, sözel değil eylemsel bir liderliktir. Suudi Arabistan Krallığı'nın bu meseledeki rolünü daha yakından anlamak, Rohingya'ya ilişkin onurlu tutumlarını algılamak için son 70 yılın tarihsel kayıtlarını incelemek gerekir. Suudi Arabistan Krallığı, bu meseleyi uluslararası platformlarda ve Birleşmiş Milletlere bağlı İnsan Hakları Konseyinde gündeme getiren ilk ülkelerden biri olmuş, Myanmar hükümetinin onları Bengalli kaçak göçmenler oldukları gerekçesiyle 1982 yılından bu yana vatandaş olarak tanımamasını, dolayısıyla seyahat özgürlüklerinin kısıtlanmasını ve gıda, temel hizmetler ve sağlık gibi en basit insan haklarından dahi mahrum bırakılmalarını kınamıştır. Suudi Arabistan Krallığı bununla da yetinmeyip bu Müslüman azınlığa sağlık ve eğitim rehabilitasyon programları aracılığıyla 50 milyon dolar bağış yapmıştır. 1948 yılından bu yana onları topraklarında ağırlamış, şu anda sayıları yaklaşık 300 bine ulaşmıştır."

Ülkesinin Arakanlı Müslümanlara yönelik öldürme, tecavüz, zorla tahliye, işkence ve etnik temizlik gibi şiddet eylemlerini pek çok kez kınadığına işaret eden Büyükelçi Hireyci, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan son açıklamada yer alan şu ifadelere vurgu yaptı:

"İslam dünyasının kalbi niteliğindeki Suudi Arabistan Krallığı, Müslümanların umutlarını ve acılarını hissederek Arakan Müslümanlarına yönelik hak ihlalleri ve camilerinin yakılmasını kınayan bir karar çıkarılmasına çağrıda bulunmaktadır."

Hireyci, Suudi Arabistan'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik hak ihlallerini uluslararası platformlara taşımak için adım attığını da belirterek, Genel Sekreteri ile kurulan temaslar sonucu Birleşmiş Milletler tarafından acil kınama kararı alındığına dikkati çekti.

Büyükelçi Hireyci, BM Güvenlik Konseyinin etkin ülkeleriyle temas kurularak Rohingya konusunun gündeme alınması talep edildiğini vurgulayarak, "Suudi Arabistan Krallığı, İslam dünyasının liderliği konumuyla, krize bir çözüm bulunması amacıyla uluslararası düzeyde çaba ve temaslarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.


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ArakanSuudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Bin Abdulkerim El-HureyciVelid Bin Abdulkerim El-Hureyci
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