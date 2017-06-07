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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cübeyr Almanya'da

- Suudi Bakan, Alman mevkidaşı ile basın toplantısında Katar ile yaşanan krize değindi: - "Katar'ın bu krizin sonlanması için doğru adımları atmasını bekliyoruz" - Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: - "Almanya ve Avrupa olarak Körfez'deki gerilimin artmamasını istiyoruz"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Cübeyr Almanya'da

BERLİN (AA) - Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed el-Cübeyr, Katar’ın Arap ülkeleriyle olan ilişkileri tekrar eski haline döndürmesi için talepleri karşılaması gerektiğini belirtti.

Almanya'da resmi temaslarda bulunan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cübeyr, mevkidaşı Sigmar Gabriel ile düzenlediği basın toplantısında, bazı Arap ülkeleri ile Katar arasında son günlerde yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki son gelişmeleri Alman mevkidaşına anlattığını belirten Cübeyr, Katar'ın uzun yıllardır belli organizasyonları destekleme konusunda adımlar attığını ve bu konuda bir işbirliği imkanı bulamadıklarını anlattı. Katar'ı kardeş ve ortak ülke olarak gördüklerinin altını çizen Suudi Bakan, "Ama kardeş kardeşine yanlışın ne olduğunu söylemeli. Kendine çeki düzen versin diye tavsiyelerde bulunmalı.'' dedi.

Cübeyr, güvenlik konusunda Almanya ile işbirliğinin gayet iyi olduğunu ve bunu daha da geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Terörizmin dini, ahlakı, insanlığı ve devleti olmadığını vurgulayan Cübeyr, ''Terörizmi bitirmek için çalışmalıyız. Müttefiklerimizle aşırı düşüncelere karşı birlikte hareket etmeliyiz. Arabistan bu konuda kendine düşen görevi yapmaktadır.'' diye konuştu.

- Gabriel'den gerilimi azaltma çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Almanya ve Avrupa olarak Körfez'deki gerilimin artmamasını istediklerini söyledi.

Kuveyt'in arabuluculuk girişimlerini olumlu bulduklarını kaydeden Gabriel, gerilimin düşürülmesi için kendi üzerlerine düşen bir durum olması durumunda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Alman Bakan, bölgede yaşanan gerilimin DEAŞ'e karşı mücadeleyi sekteye uğratmaması gerektiğini belirterek, ''Almanya ve Avrupa olarak Körfez'deki gerilimin artmamasını istiyoruz.'' dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri Bakan Sigmar GabrielSuudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Bin Ahmed El-Cubeyr
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